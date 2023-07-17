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別讓孩子在破碎婚姻中求生 新北「放心園」助修復親情

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
社工運用遊戲降低孩子負向情緒與焦慮，也能挺過離婚家庭的風暴期。圖／新北市政府社會局提供
社工運用遊戲降低孩子負向情緒與焦慮，也能挺過離婚家庭的風暴期。圖／新北市政府社會局提供

據內政部統計，110年台灣離婚高達4萬7888對，居亞洲之冠，其中結婚未滿5年者占34.7%，有逐年升高趨勢。名人離婚、爭奪親權新聞屢見不鮮，夾在父母間的孩子被推上火線，新北市家防中心委託社團法人榮欣社福協會辦理「放心園」，為國內首創專為未成年子女提供監督會面的場域，透過專業人員協助，有助修復親子關係，重建親職能力。

社工督導林妤恬在放心園服務多年，觀察孩子面對父母婚姻關係破裂的左右為難感觸很深，也讓人揪心。她分享2個真實案例，男童小致（化名）曾告訴社工說「我討厭去法院，不想看到父母吵架，媽媽說不想讓我為難，可以等我長大後再去找她，但我離長大還有好遠啊！」「爸爸把電話線拔掉，我想打電話給媽媽，卻怕爸爸生氣！」小致邊說哭，處境令人心疼。

另一名男童小緯在父母離異後，仍與雙方維持穩定友好關係，他每次到放心園會跟社工阿姨透露說：「我要跟爸爸出去玩！」同住的媽媽也會鼓勵小緯：「快去找你爸爸，今天跟姑姑一起出去玩喔！」小緯在兩個家庭中有得到疼愛及關心，得到雙份的愛。

林妤恬表示，在父母離異後，鼓勵孩子維繫親情，建立依附關係等，有助於孩子從悲傷中復原，驗證許多國內外專家研究，如果離異父母能持續共同合作協調，養育及參與孩子生活，並處處以孩子需求為優先，建立孩子身心健康成長環境，這才是三贏局面。

新北市家防中心主任許芝綺指出，新北市2005年全國首創成立放心園，透過專業社工服務，陪伴離異家庭走過不安歷程，重新看見彼此對孩子的愛。在疫情期間，一度改採視訊監督會面，疫情趨緩後，已恢復實體監督會面，讓親子間一解思念之苦。

放心園位於新北市蘆洲區集賢路245號6樓，服務專線為02-82832979，服務時間為每周二至周日上午9時至晚間6時。

社工向家長說明服務方式與流程，鼓勵成為友善父母，也協助孩子在探視過程中減少負向情緒與傷害。圖／新北市政府社會局提供
社工向家長說明服務方式與流程，鼓勵成為友善父母，也協助孩子在探視過程中減少負向情緒與傷害。圖／新北市政府社會局提供

父母 離婚 婚姻 親子

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