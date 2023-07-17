新北輕軌銀髮族占2成 愛心輪椅可借出站 滿足遊程最後一哩路

新北淡海輕軌、安坑輕軌乘車者中銀髮族占2成，為體貼長輩需求，滿足旅程最後一哩路，新北市多個善心團體今攜手捐贈15部輪椅供新北捷運系統使用，有需要的乘客可免費借出站外使用，但當日歸還。輪椅族許美貴說，無障礙風氣進步，讓行動不便族群更有動力走出家門，愈活愈有幸福感。

63歲許美貴患小兒麻痺，有重度肢障社福身分，她平時靠電動代步車移動，也會開車，參加伊甸輪椅舞蹈團，受邀四處表演，生活過得充實。她說，早期身障者走在街頭會被當異類，偶爾會聽到有人脫口而出說「那是拐腳」，難免會受傷，隨著社會風氣進步，身障者處境從隱性到顯性，自信上升，讓她感觸很深。

許美貴說，她計畫今年9月和幾名身障朋友前往冰島旅遊，她說，想去哪就去哪，希望自己過得和一般人一樣精采，不會自我設限。

新北捷運公司指出，淡海輕軌沿線有許多熱門景點，包含漁人碼頭、櫻花大道及程氏古厝等，平日或假日都有許多遊客，乘客中，持敬老卡、愛心卡比率近2成，在高齡化時代，無障礙環境需求增多，除固定族群外，偶有旅客提出輪椅需求。

新北市多個善心團體包括土城無極鳳靈宮、新北市土城鳳靈慈愛同心會、中華民國新聞記者協會、中華上永好讚會及台北醫學大學牙醫校友會新北分會等共同發揮愛心，捐贈15部輪椅供淡海輕軌及安坑輕軌使用，將配置在輕軌有人車站包含紅樹林站、漁人碼頭站、十四張站，旅客可在車站旅客服務處免費借用，能借出站外，滿足旅程的最後一哩路。

新北捷運公司董事長林祐賢說，新北捷運是全齡化綠色公共運輸運具，全線皆有無障礙設施，將與淡水在地旅學團體「旅學堂」合作，以在地創生精神，推出深度專人導覽的旅學走讀收費遊程，費用親民，引領民眾親近淡水的豐富人文故事。