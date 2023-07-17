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北市12件冰品抽驗不符規定 GODIVA、進發家等店家上榜
炎炎夏日少不了一杯清涼的冰飲消暑，北市衛生局針對手搖飲冰品、食用冰塊及配料抽驗，今天公布第3波抽驗結果，其中有12件冰品不符規定，包含思慕昔、GODIVA、莫凡彼、進發家、錢都火鍋等都上榜，衛生局依法處於相關罰則，共計開罰30萬元，衛生局統計，今年度總計抽驗299件冰品，其中20件檢驗不合格，不合格率6.7%。
衛生局表示，本次針對83件冰品抽驗，包括46件冰品、7件食用冰塊、30件飲料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準，其中21件飲冰品初抽結果不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有12件產品不符規定，衛生局依違反「食品安全衛生管理法」規定，處分製造業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
本次抽驗不合格共有12件冰品，包含永康街思慕昔香脆花生蜜芋雪花冰、芋頭芋圓牛奶雪花冰；玖仰茶食文化永康店的探春、紅烏龍；GODIVA巧克力微風南京的黑巧克力霜淇淋；莫凡彼慶城店的歐利歐巧克力冰酷樂；人从众厚切牛排台北光復店的麥香紅茶；進發家大安店的祖傳綠豆沙、萬丹紅豆沙；三良品茶的100%綠豆沙沙；錢都火鍋內湖成功店的霜淇淋；黑丸嫩仙草古亭店的四季青茶。。
衛生局提醒，飲冰品業者有4大重點進行衛生管理，包含環境器具、作業人員、原料來源、水源品質；根據統計資料，其中永康街思慕昔、玖仰茶食文化永康店、進發家大安店被開罰4萬元，其餘遭檢出不符規定店家分別開罰3萬元，本次共計開罰30萬元。
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