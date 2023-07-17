侯友宜716凱道遭噓聲？ 蔣萬安：各族群一定全力爭取支持

國民黨總統參選人侯友宜昨天參加凱道「公平正義救台灣」遊行，致詞時遭台下民眾噓聲，引發討論。台北市長蔣萬安今天也被問及，是否幫忙凝聚年輕人的支持？蔣萬安表示，每一個群眾，都一定是盡全力爭取支持，會大家一起努力，持續朝2024勝選努力。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢發起的「公平正義救台灣」，昨下午在凱道活動，向政府訴求居住正義與司法改革，侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海集團創辦人郭台銘、民間團體皆到場參與。不過昨日活動侯友宜致詞時，台下滿多噓聲及倒讚，引發各界關注。

蔣萬安今天上午出席大同區建成綜合大樓開幕，對於昨天的凱道大遊行，蔣萬安說，國民黨針對每一個群眾，我想都一定是盡全力爭取支持，這個部分，一定是大家一起努力，持續朝向2024團結勝選努力。