40年城市舞台 翻修重啟用

台北市城市舞台屋齡已40，早年演員被迫在化糞池上方化妝，內部重新翻修後昨重新啟用。文化局表示，城市屋齡雖大但結構沒問題，可配合擴展敦南綠帶，打造聯繫台北田徑場、小巨蛋的市民遊憩樞紐。

城市舞台位在北市八德路三段上，1983年啟用至今，曾是社教館文化活動中心，2003年整建後成為專業劇場。文化局表示，城市舞台建物結構沒問題，但機電、空調等設備使用已40年，劇場燈光音響、懸吊系統等設施也使用達20年，有安全隱憂，也不符合環保節能趨勢。

市長蔣萬安昨天主持整修後重新啟用典禮，宣布「你看戲我埋單」文化新政，他說，18至21歲北市年輕朋友只要出示身分證或健保卡，就可免費欣賞與市府合作的劇，鼓勵多接觸藝文表演。

蔣萬安說，城市舞台承載著所有表演者、市民朋友共同記憶，當年城市舞台一年票房高達1800萬，僅次於國家兩廳院，城市舞台是北市最好的文化名片，會挹注更多資源，讓更多市民享受好的戲劇演出。

重新開幕的城市舞台劇場設備全面升級，配備自動化舞台控制系統、嶄新的吊具與音響設備，並汰換40年老舊空調、機電、給排水系統，大幅改善長年滲漏水的問題。過往演員得在化糞池上方化妝，須克服潮濕、異味及蚊蟲孳生，這次更新團隊使用空間，重設汙水系統。

此外，觀眾席座椅舒適度也大幅度提升；外觀劇場意象也更為清晰明亮，並建置觀眾友善服務空間。