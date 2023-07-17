北流啟用未3年 牆裂縫磁磚剝落

造價60億的台北流行音樂中心啟用未滿3年，民眾就發現建築物磁磚剝落、牆面龜裂，直批「連社區管委會驗收都不會過關」。市府初步判斷是因極端氣候過度熱脹冷縮，月底提出判定報告。建築師則擔心市府維護保養缺乏專業，不及時解決，受損區域將擴大。

民眾黨主席柯文哲日前表示北流是他市長任內重要政績，想借場地辦募款演唱會卻遭拒，大嘆「世態炎涼」。臉書頁「我是崴爺」分享前天第一次到北流參觀，卻發現建物牆壁裂縫、磚塊掉落，直言「連給我家社區的管委會驗收，都不會過關吧。」話題在網路引發熱議，網友紛紛留言「施工品質真的很低，近看很恐怖」。

記者實地走訪，不僅馬賽克牆面剝落，牆面也出現白華和裂痕，大致都在屋頂上方，範圍雖不大，但至少有5、6處明顯可見，影響美觀。

斥資60億打造的台北流行音樂中心，啟用未滿3年，遭爆料建物磁磚剝落、牆面龜裂，記者實地走訪，發現確有問題（圖）。記者洪子凱／攝影

市府工務局新工處南港工務所主任黃家偉說，初步判定是因極端氣候，時而強降雨、時而大太陽，過度熱脹冷縮所致，但還需請專業人士判定，本周會先派員勘查，確定原因後再和北流討論如何修繕。北流表示，已發現牆面剝落等問題，洽詢市府尋找改善方法，改善前會多巡察和注意。

有人認為北流馬賽克牆體為斜面設計，國外設計師可能不了解台灣氣候，在過熱、大雨交叉影響下磁磚易剝落和龜裂，黃家偉認為這也是可能原因之一。市府表示，馬賽克牆面磁磚較小易剝落，勘查後若是建築結構原因，會請廠商修復；另雖然採國際標，但也和台灣設計師合作，應不致忽略氣候影響。

建築師李彥輝表示，氣候、地震、施作過程等因素可能導致磁磚剝落，牆面也會產生裂縫，水分流進混凝土內混合出現「白華」現象，目前對建物結構沒影響，但建議要維護，否則剝落區域可能擴大。

鍾姓建築師說，天氣因素確實會影響建築物牆面，若表面沒養護，久了也會影響防水層穩定。他直言，大型公共建設的問題都是後續養護經費不足，接手的單位又沒專業，一旦過了保固，營造廠不需負責保護時，就會加速老化。

議員簡舒培認為，才兩、三年就磁磚剝落很不尋常，市府應要調查，了解工程是否偷工減料或未依工法施作。她說，高雄流行音樂中心所在地天氣也很熱，但沒傳出類似情形，北流花的錢比較多，不應該發生這樣的問題。