三蘆2社宅蓋1100戶 拚年底招標

居住正義議題引發關注，新北三蘆地區近期將再建新社宅，規畫蘆洲第1座青年社宅、三重捷運站周邊社宅，打造1100戶，2處社宅將在近期辦地方說明會，拚年底招標、明年動工。

新北近年持續發展溪北地區，盼達到南北平衡，三重蘆洲一帶人口增多，市府在當地規畫社宅，近期將辦地方說明會。

城鄉局預告，蘆洲區光華段社宅規畫地上24層、地下3層的RC建築物，結合三民公園進行停車場多目標開發，規畫660戶社會住宅、逾300席汽車停車格、660席機車車位。

三重區三重段社宅規畫地上19層、地下4層的RC建築物，提供440戶社會住宅單元、150席以上汽車停車位及800席機車位，可供青年及弱勢居住，也兼顧地方停車需求。

另，為兼顧基地周邊社會福利及地方需求，蘆洲光華段社宅規畫設置公共托育中心、公共化幼兒園、身心障礙者社區式日間照顧設施、社區長照機構等。三重三重段規畫有身心障礙者社區式日間照顧設施、社區長照機構及店舖等設施，社宅保留5%戶數給身障族群。

城鄉局表示，去年即著手啟動都市計畫變更及先期規畫程序，光華段社宅結合五泰輕軌、蘆洲南北側開發與相關建設；三重段社宅鄰近三重捷運站，又有大都會公園，生活機能便利。光華段預計7月21日、三重段預計8月上旬辦理地方說明會，工程預計今年底公告招標，明年下半年動工。

市議員李翁月娥說，蘆洲青年社宅那塊基地是地方僅存的公有地，必須好好規畫，不能只想到社宅需求，也要與周邊民眾共好。市議員顏慰慈指出，地方期待社宅興建進度能加快，要訂出時間表，加速前進。