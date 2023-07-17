聽新聞
test
0:00 / 0:00

三蘆2社宅蓋1100戶 拚年底招標

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

居住正義議題引發關注，新北三蘆地區近期將再建新社宅，規畫蘆洲第1座青年社宅、三重捷運站周邊社宅，打造1100戶，2處社宅將在近期辦地方說明會，拚年底招標、明年動工。

新北近年持續發展溪北地區，盼達到南北平衡，三重蘆洲一帶人口增多，市府在當地規畫社宅，近期將辦地方說明會。

城鄉局預告，蘆洲區光華段社宅規畫地上24層、地下3層的RC建築物，結合三民公園進行停車場多目標開發，規畫660戶社會住宅、逾300席汽車停車格、660席機車車位。

三重區三重段社宅規畫地上19層、地下4層的RC建築物，提供440戶社會住宅單元、150席以上汽車停車位及800席機車位，可供青年及弱勢居住，也兼顧地方停車需求。

另，為兼顧基地周邊社會福利及地方需求，蘆洲光華段社宅規畫設置公共托育中心、公共化幼兒園、身心障礙者社區式日間照顧設施、社區長照機構等。三重三重段規畫有身心障礙者社區式日間照顧設施、社區長照機構及店舖等設施，社宅保留5%戶數給身障族群。

城鄉局表示，去年即著手啟動都市計畫變更及先期規畫程序，光華段社宅結合五泰輕軌、蘆洲南北側開發與相關建設；三重段社宅鄰近三重捷運站，又有大都會公園，生活機能便利。光華段預計7月21日、三重段預計8月上旬辦理地方說明會，工程預計今年底公告招標，明年下半年動工。

市議員李翁月娥說，蘆洲青年社宅那塊基地是地方僅存的公有地，必須好好規畫，不能只想到社宅需求，也要與周邊民眾共好。市議員顏慰慈指出，地方期待社宅興建進度能加快，要訂出時間表，加速前進。

社宅 青年 長照

延伸閱讀

影／強調居住正義、教育平權 蔡總統：賴清德接棒穩健前進

林右昌澄清「挑房說」 侯辦：基隆市長任內沒社宅完工

三重蘆洲將再添兩處新社宅1100戶 拚年底招標、明年動工

明上凱道！侯友宜端五大住宅政策「全力支持居住正義」

相關新聞

北流啟用未3年 牆裂縫磁磚剝落

造價60億的台北流行音樂中心啟用未滿3年，民眾就發現建築物磁磚剝落、牆面龜裂，直批「連社區管委會驗收都不會過關」。市府初...

大稻埕煙火秀塞車惹怨 商機卻翻倍

台北市大稻埕夏日節前2場煙火秀導致大塞車引發民怨，但周邊西門町、大稻埕、寧夏等商圈業績都成長3成到1倍，業者盼打造成暑假...

附設幼兒園可收90童 北市圖康寧分館 拚2027完工

台北市內湖區北市圖康寧分館規畫興建地上12層、地下3層新大樓，先前經歷流標4次，今年4月才以近5億元標出，昨天開工，預計...

北市公園垃圾桶反覆拆裝 挨批勞民傷財

台北市近3年有29件民眾陳情盼增加垃圾桶卻被擋下，質疑市府無明確設置的標準與規範，且部分公園時常反覆拆裝垃圾桶，勞民傷財...

老舊板殯不夠用 搬遷、重建遇阻

新北市立殯儀館啟用42年，館內10個禮廳不敷使用，今年初遺體冷藏室一度剩39個櫃位，板殯急備40呎冷凍櫃備用。多年來要搬...

三蘆2社宅蓋1100戶 拚年底招標

居住正義議題引發關注，新北三蘆地區近期將再建新社宅，規畫蘆洲第1座青年社宅、三重捷運站周邊社宅，打造1100戶，2處社宅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦