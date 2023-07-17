板殯回饋金一樣多 大里怨「人多分得少」

新北市政府將板殯周邊500公尺畫為回饋里範圍，2021年起將營收1成回饋給附近11個里，附近新建案、都更讓戶數增多，11個里規模差距加大，部分里每戶每年可獲500元，有些里只夠發200、300元，讓戶數多的里長大喊不公平。

新北民政局表示，回饋金作法是依據新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例，過去以年度各項服務收費實際總收入12%提列當回饋地方經費，近3年回饋金分別為2021年2182萬元、2022年2220萬元、2023年2460萬元。

板橋區中正里長林煌益說，原本板殯周邊有6里列入，後來議會考量公平性，板殯為中心500公尺內的里皆納入發給回饋金對象，金額為板殯營收10至15％，每個里每年可獲90至100萬不等，近年新建案林立，人口增加，以中正里為例，一戶一年只能拿到265元。

林煌益感嘆，中正里就在殯儀館旁，儀葬車隊常路過，對里民生活影響程度大，卻與影響輕微的里、戶數較少的里，同享一樣的回饋金，部分里每戶一年可獲500元，有些還能發獎學金補助、辦活動，中正里是大里，錢少、影響程度大，里民忍不住抱怨自己是二等公民。

板橋區宏翠里長黃一晉也說，不同里之間會有比較，里民拿的少，會質疑里長是否將回饋金中飽私囊。黃喊冤，宏翠里現已達2649戶，每戶一年頂多發395元，黃一晉說，里民多數希望板殯遷移，如短時間內無法遷移，最起碼回饋金要公平。