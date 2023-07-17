聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市公園垃圾桶反覆拆裝 挨批勞民傷財

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市近3年有29件民眾陳情盼增加垃圾桶卻被擋下，質疑市府無明確設置的標準與規範，且部分公園時常反覆拆裝垃圾桶，勞民傷財引發民怨。公園處回應，垃圾桶設置原則，只要大型公園都有設置；至於鄰里公園，因民眾棄置家庭垃圾不易追查，地方多不贊成設，但若有需求，會與里長辦會勘研議可行性。

台北市前市長柯文哲任內，曾經以民眾亂丟家用垃圾、公用垃圾桶常常爆滿為由，減少街道、公園內的垃圾桶設置，2020年3月也因為疫情再撤大，大約500個垃圾桶。

蔣市府今年初評估檢討公共垃圾桶數量，有7成台北市民希望增設垃圾桶。

不過議員詹為元指出，台北市近3年29件陳情增加垃圾桶，多數被「家庭垃圾丟棄」及「配合垃圾不落地原則」等原因遭到市府擋下。他認為，公園垃圾桶是便民，市府未拿出明確的標準及規範回應，導致多數的民眾對於垃圾桶的設置依舊不清楚。

詹為元也質疑，北投公園在2021年新增4個垃圾桶、2022年拆除4個垃圾桶、今年又新增3個垃圾桶，如此反覆拆裝勞民傷財，更使民眾時常無法找到垃圾桶，像是二二八公園以及泉源48號公園等，也都有相同的問題。

北市公園處回應，環保局推動「垃圾不落地」政策，公園處是配合政策執行。至於設置原則，大型公園均有設置垃圾桶供民眾使用；鄰里公園則因使用者多附近住戶，常有民眾棄置家用垃圾，導致環境髒亂不易追查、處罰困難，地方多不贊成設置，但地方若提出需求，也會與當地里長至現場會勘，研議設置可行性。

北市 疫情 柯文哲

延伸閱讀

凱道「公平正義救台灣」集會！柯文哲受民眾歡呼 猶如主場

716凱道遊行「藍白人氣大不同」 侯友宜遭嗆噓聲、柯文哲受歡迎

王婉諭716遊行嗆柯文哲「跟牛鬼蛇神站在一起」 民眾怒噓小綠閉嘴

影／柯文哲出席716凱道遊行 批民進黨不想聽人民的憤怒

相關新聞

北流啟用未3年 牆裂縫磁磚剝落

造價60億的台北流行音樂中心啟用未滿3年，民眾就發現建築物磁磚剝落、牆面龜裂，直批「連社區管委會驗收都不會過關」。市府初...

大稻埕煙火秀塞車惹怨 商機卻翻倍

台北市大稻埕夏日節前2場煙火秀導致大塞車引發民怨，但周邊西門町、大稻埕、寧夏等商圈業績都成長3成到1倍，業者盼打造成暑假...

附設幼兒園可收90童 北市圖康寧分館 拚2027完工

台北市內湖區北市圖康寧分館規畫興建地上12層、地下3層新大樓，先前經歷流標4次，今年4月才以近5億元標出，昨天開工，預計...

北市公園垃圾桶反覆拆裝 挨批勞民傷財

台北市近3年有29件民眾陳情盼增加垃圾桶卻被擋下，質疑市府無明確設置的標準與規範，且部分公園時常反覆拆裝垃圾桶，勞民傷財...

老舊板殯不夠用 搬遷、重建遇阻

新北市立殯儀館啟用42年，館內10個禮廳不敷使用，今年初遺體冷藏室一度剩39個櫃位，板殯急備40呎冷凍櫃備用。多年來要搬...

三蘆2社宅蓋1100戶 拚年底招標

居住正義議題引發關注，新北三蘆地區近期將再建新社宅，規畫蘆洲第1座青年社宅、三重捷運站周邊社宅，打造1100戶，2處社宅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦