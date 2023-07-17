北市公園垃圾桶反覆拆裝 挨批勞民傷財

台北市近3年有29件民眾陳情盼增加垃圾桶卻被擋下，質疑市府無明確設置的標準與規範，且部分公園時常反覆拆裝垃圾桶，勞民傷財引發民怨。公園處回應，垃圾桶設置原則，只要大型公園都有設置；至於鄰里公園，因民眾棄置家庭垃圾不易追查，地方多不贊成設，但若有需求，會與里長辦會勘研議可行性。

台北市前市長柯文哲任內，曾經以民眾亂丟家用垃圾、公用垃圾桶常常爆滿為由，減少街道、公園內的垃圾桶設置，2020年3月也因為疫情再撤大，大約500個垃圾桶。

蔣市府今年初評估檢討公共垃圾桶數量，有7成台北市民希望增設垃圾桶。

不過議員詹為元指出，台北市近3年29件陳情增加垃圾桶，多數被「家庭垃圾丟棄」及「配合垃圾不落地原則」等原因遭到市府擋下。他認為，公園垃圾桶是便民，市府未拿出明確的標準及規範回應，導致多數的民眾對於垃圾桶的設置依舊不清楚。

詹為元也質疑，北投公園在2021年新增4個垃圾桶、2022年拆除4個垃圾桶、今年又新增3個垃圾桶，如此反覆拆裝勞民傷財，更使民眾時常無法找到垃圾桶，像是二二八公園以及泉源48號公園等，也都有相同的問題。

北市公園處回應，環保局推動「垃圾不落地」政策，公園處是配合政策執行。至於設置原則，大型公園均有設置垃圾桶供民眾使用；鄰里公園則因使用者多附近住戶，常有民眾棄置家用垃圾，導致環境髒亂不易追查、處罰困難，地方多不贊成設置，但地方若提出需求，也會與當地里長至現場會勘，研議設置可行性。