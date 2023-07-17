附設幼兒園可收90童 北市圖康寧分館 拚2027完工

台北市內湖區北市圖康寧分館規畫興建地上12層、地下3層新大樓，先前經歷流標4次，今年4月才以近5億元標出，昨天開工，預計2027年3月完工。未來1至3樓為非營利幼兒園，可容納90名學童，滿足地方需求；4樓是活動中心及視聽室、5樓以上為圖書館。

先前受COVID-19疫情及烏俄戰爭影響，人工及營建原物料高漲，導致施工成本激增，台北市立圖書館康寧分館歷經4次流標後，今年4月再次招標，由菁木營造以4億9584萬元得標。

北市捷運局表示，未來新大樓規畫地下1至3樓為停車場，地面1樓大廳將結合圖書館的自助借還書設備，提供里民活動的空間；1至3樓提供容納90名幼童的非營利幼兒園、4樓活動中心及5樓階梯視聽室可以相互支援結合，成為提供社區舉辦活動的場所。

捷運局表示，未來大樓10和11樓將可舉辦文學沙龍、讀書會等活動；12樓提供空中綠洲自修室空間，不但有自然光及綠色植栽引入，更分成三個不同區域，分別可自修、討論休憩和寧靜區。

捷運局說，該新建大樓對地方十分重要，圖書館不僅可作為讀書中心，也可舉辦親子閱讀；區民活動中心可提供市民集會、休閒等，大樓興建完成後，能為在地提供更多社會福利設施，滿足市民多元需求。