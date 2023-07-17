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大稻埕煙火秀塞車惹怨 商機卻翻倍

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北市大稻埕夏日節前2場煙火秀導致大塞車引發民怨，但周邊西門町、大稻埕、寧夏等商圈業績都成長3成到1倍，業者盼打造成暑假例行帶狀活動，成夏日旅遊亮點。觀傳局長陳淑慧回應，活動結束後，會再依今年狀況整體評估。

民進黨議員陳怡君認為，帶動經濟很重要，不過活動若辦在周三，就會塞車造成民怨，她還是認為應該移到周末施放煙火，才不會造成民眾交通困擾；國民黨議員柳采葳說，只要交通配套做好，她支持煙火帶狀活動，就像是日本也有夏日祭典活動，才可以打造大稻埕觀光亮點。

台北市長蔣萬安上任後，大稻埕煙火從原本七夕1場，改為周三加閉幕一共施放8場，引發平日下班塞車民怨，不過周邊商家都盼持續舉辦。

寧夏商圈發展協會理事長林定國說，大稻埕放煙火這2周，寧夏及延三夜市生意第1周增加1倍；上周也成長3成以上，等同讓夜市多創一個周末商機，他希望市府明年比照今年舉辦帶狀煙火施放，讓煙火成為各縣市、甚至外國觀光客每到暑假，到台北市旅遊的亮點。

迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋也說，大稻埕周末本來人潮就多，不需再吸引人潮，應該要平日放煙火，只要交通配套做好，就能讓商機加倍。西門徒步區促進會理事長劉金龍表示，大稻埕平日放煙火，西門町人潮增至少2至3成，尤其疫情期間，大家真的悶太久，活動應該每年續辦，且變成例行活動。

大稻埕碼頭貨櫃市集業者溫樂正提到，這2周煙火活動，業者的營業額跟之前周三比都成長3倍，因他自己就是在地居民，其實從第二周開始，周邊交通塞車的狀況就還好。

觀傳局長陳淑慧表示，帶狀觀光活動的確能創造經濟效益，但也不能一成不變，如何推陳出新、結合在地力量及特色讓消費者買單也是非常重要，活動結束會再依今年狀況整體評估。

為了分散民眾看煙火，並擴大振興周邊商圈，市府也推薦幾處大稻埕周邊看煙火的欣賞熱點，包括北門廣場、象山步道等，本周也有網友在陽明山竹子湖觀景台，拍到絢麗的煙火綻放畫面。

市府表示，由於接下來還有5場次平日放煙火，市府將持續精進配套，除加強周邊告示牌面宣導交通管制，場內人潮疏散部分，本周也會增加管制淡1號桂林堤外機車便道等。

大稻埕 塞車

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