靈鷲山哈佛營 各國青年齊聚福隆淘沙淨灘愛地球

來自全球的近百位青年到新北市貢寮區，參加靈鷲山在聖山寺舉辦3天2夜第10屆哈佛營隊，今天響應靈鷲山「每月1小時，淨灘愛地球」訴求，到福隆海邊鏟沙進篩網後，發現有不少免洗餐具、菸蒂和碎保麗龍等，嚴重危害海洋生態。

靈鷲山表示，東北角有美麗的海岸線，面對地球和海洋面臨生態浩劫，開山住持心道法師曾說，「福隆的好風好水是子子孫孫的財產，我們要保護它，發揚它，傳承它良善純樸的特質」，因此發起淨灘愛地球活動，定期號召志工淨灘。

靈鷲山國際青年團14日到16日在聖山寺舉辦第10屆哈佛營隊，他們體認到地球面臨嚴重的生態危機，海洋也遭嚴重破壞，近百名青年今天上午10點身體力行，為環保愛地球盡心力。他們說，丟垃圾很容易，淨灘很辛苦，希望大家共同愛護海洋生態，不要再亂丟垃圾。

哈佛營營長馮家淇表示，環境資訊中心2019年資料顯示，每年超過800萬噸塑膠垃圾流入海洋，相當每分鐘把1輛垃圾車的塑膠倒進海裡，預估2050年海洋塑膠將和魚類一樣多。這些塑膠垃圾被海洋生物吞食，進入到食物鏈中，會嚴重傷害全球海洋生態及人類健康。