北流磁磚剝落、裂縫 建築師：未定期維護受損恐擴大

台北流行音樂中心昨天遭爆料建築物磁磚剝落、牆面出現裂縫，北流回應是天氣問題導致，但議員認為，北流啟用不到3年建物出現受損狀況，並不尋常，要求市府調查工程是否有缺失。有建築師認為，大型公共建設興建維護經費多不足，加上缺乏專業，過了保固恐加速老化。

記者今天實際走訪北流，在氣溫高達36度的正中午，觸摸有被遮擋的牆面仍感溫熱。建築師李彥輝表示，通常可能因氣候、地震、施作過程等因素導致磁磚剝落，牆面也會因此產生裂縫讓水分流進混凝土內混合，出現「白華」現象，雖然看起來對建物結構沒有影響，但是建議要做維護，否則剝落區域可能擴大。

鍾姓建築師表示，天氣因素確實會影響建築物牆面，施作飾材前應做防水層塗料，但如果表面沒有養護，保養久了也會影響防水層穩定。因磁磚穩定性與氣候相關，新建築常用「塗料工法」施作公共工程外觀，在養護及修復上都快速許多。

他直言，大型公共建設的問題都是後續養護經費不足，接手的單位又沒有專業背景，硬體設備、建築外表根本沒有錢養護，尤其一旦過了保固，營造廠不需負責保護時，就會加速老化。

議員簡舒培認為，公共工程才兩三年就發生磁磚剝落很不尋常，市府應該要去調查，工程是否有偷工減料或未依工法來施作？她認為，南流所在地天氣也很熱，但沒有傳出類似情形發生，且前朝蓋北流花的錢比較多，不應該有這樣的問題發生。

簡舒培表示，北流未來是流行的重鎮，現在也有很多年輕人到那邊追星，應該要趕快去修繕牆面剝落情形，不要等到鬧出人命才解決，要趕快排除北流所有外牆，有問題趕快修繕。