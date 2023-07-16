大稻埕夏日節放煙火致塞車民怨 寧夏商機倍增 盼明年持續帶狀活動

台北市政府今年首創大稻埕夏日節，將過去七夕放一天煙火，變成八場次煙火施放的帶狀活動，卻也引爆下班民眾抱怨塞車，不過周邊西門町、大稻埕、寧夏等商圈都盼大稻埕夏日節，應打造成每年暑假的帶狀活動，成為北市旅遊亮點。有攤商直言，平日放煙火等同幫商圈多創一個周末，業績平均都成長1倍以上。

北市觀傳局長陳淑慧表示，帶狀觀光活動的確能創造經濟效益，但也不能一成不變，如何推陳出新、結合在地力量及特色讓消費者買單也是非常重要，活動結束會再依今年狀況整體評估。

台北市寧夏商圈發展協會理事長林定國說，大稻埕放煙火這兩周，寧夏及延三夜市生意第一周增加一倍；上周也成長三成以上，活動等同讓夜市多創了一個周末商機，他希望市府明年也能比照今年舉辦帶狀的煙火施放活動，讓大稻埕煙火成為各縣市、甚至外國觀光客每到暑假，到台北市旅遊的亮點。

台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋也說，就觀光來說，店家當然希望變成帶狀的常態活動。尤其大稻埕周末本來就很多人潮，不需要再放煙火，甚至還可能因原本周末就要來逛的民眾，怕因放煙火所以不來，所以對商圈來說，只要交通配套做好，應該將大稻埕煙火節改成多場次施放。

西門徒步區促進會理事長劉金龍也表示，上兩周因大稻埕施放煙火，西門町的人潮有增加至少兩至三成，大家看煙火之前，都會想到西門町逛逛、吃美食。尤其疫情期間，大家真的悶太久了，活動應該每年續辦，且若變成例行活動，下班經過的民眾應該就會自動改道，不想看煙火的，就會避開這些道路。

大稻埕碼頭貨櫃市集業者溫樂正表示，這兩周煙火活動，業者的營業額增加很多，跟之前周三比業績成長有三倍，因他自己就是在地居民，其實從第二周開始，周邊交通塞車的狀況就還好。