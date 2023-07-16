鼓勵年輕人進劇場 蔣萬安將推18-21歲「你看戲我埋單」

台北市長蔣萬安今天出席城市舞台40周年、重新啟用。蔣萬安說，城市舞台承載著所有表演者、市民朋友共同記憶，當年城市舞台一年的票房高達1800萬元，僅次於國家兩廳院有著輝煌的歷史。蔣萬安今天也宣布「你看戲我埋單」文化新政，鼓勵年輕朋友多進劇場看劇，只要是18至21歲台北市年輕朋友，將可以免費看劇、多多接觸藝文表演。

文化局表示，目前規畫今年下半年，將與劇團合作挑選限定戲碼，推出「你看戲我買單」政策，讓18至21歲年輕朋友有機會免費看劇，不僅鼓勵年輕人市看劇場，表演者也有更多表演機會。

位於台北市八德路上的城市舞台，自民國72年啟用至今，歷經社教館文化活動中心時期到民國92年整建後的專業劇場，今天終於正式重新啟用。市長蔣萬安今天主持整修後重新啟用，他表示，文化是城市的靈魂、藝文表演是文化的延伸，他上任後會挹注更多資源，讓更多市民享受好的戲劇演出，他上任後，想打造城市名片，城市舞台就是台北市最好的文化名片。

文化局表示，城市舞台因機電、空調等多項設備使用已達40年；劇場燈光音響、懸吊系統等設施亦使用達20年，長年的高使用率加上設備老舊、零件停產等情形均造成維修養護的困難，除不符合全球環保節能趨勢之外，亦有使用安全性的隱憂。

重新開幕的城市舞台將有四項優化，包括劇場設備全面升級，配備自動化舞台控制系統、嶄新先進的吊具與音響設備，讓團隊可以盡情且精準的呈現演出作品；並汰換40年老舊的空調、機電、給排水系統，大幅改善長年滲漏水的問題。

另外，也更新團隊使用空間，翻新後台化妝休息室及排練空間、重設汙水系統，一改過往演員得在化糞池上方化妝的問題，改善潮濕、異味及蚊蟲滋生情形；增設戶外三面LED高畫質播放牆，增加團隊演出節目行銷宣傳管道。

城市舞台也建置觀眾友善服務空間，活化既有榕樹群死角、增設戶外草坡、木棧平台休憩區域，擴展敦南綠帶並打造聯繫臺北田徑場、小巨蛋的市民遊憩樞紐。

至於觀眾席座椅舒適度大幅度提升並配以白樺木和紺藍時尚色調；增加男女及無障礙廁所間數，大幅減少觀眾排隊等候時間；在視野開闊的戶外廣場襯托下，城市舞台的外觀劇場意象更為清晰明亮，也就是擁有高度的「劇場自明性」。