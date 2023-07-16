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低海拔賞夏夜銀河 新北坪林東南方秘境成絕佳方位
夏季成為賞銀河雲海的好季節，往往要往高山去跑才能一覽全貌，不過在新北坪林，因為方位及特殊地形，民眾不用跑太遠，在低海拔出就能欣賞夏季銀河。
坪林區公所指出，夏季銀河從7月起，只要夕陽落下、天一黑，往東南方就可以看到「斜向帶狀」的銀河星帶。公所人員在夜間實際到坪林郊區、人跡罕至的山路旁，在一旁蟲聲獸鳴環繞下，幸運紀錄到神秘茶園與夏季銀河飛躍坪林夜空的畫面。
民眾表示，要在都會區看到大片銀河不容易，坪林現在交通方便，地勢也不會太高，沒想到就能看到大片銀河美景，未來要賞星不用再往中南部跑，會把握近期體驗難得景緻。也有民眾說，過去知道日間賞雲海非常美，隨便拍都是氣勢滂薄網美照，但還不知道還能夜間賞銀河。
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