低海拔賞夏夜銀河 新北坪林東南方秘境成絕佳方位

夏季成為賞銀河雲海的好季節，往往要往高山去跑才能一覽全貌，不過在新北坪林，因為方位及特殊地形，民眾不用跑太遠，在低海拔出就能欣賞夏季銀河。

坪林區公所指出，夏季銀河從7月起，只要夕陽落下、天一黑，往東南方就可以看到「斜向帶狀」的銀河星帶。公所人員在夜間實際到坪林郊區、人跡罕至的山路旁，在一旁蟲聲獸鳴環繞下，幸運紀錄到神秘茶園與夏季銀河飛躍坪林夜空的畫面。