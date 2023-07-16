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北市街頭垃圾桶反覆拆裝惹民怨 公園處：地方不贊成設置

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市垃圾桶恢復與否，引發各界討論，看法兩極，如垃圾桶多難管理、少又讓民眾不便。圖／聯合報系資料照
台北市垃圾桶恢復與否，引發各界討論，看法兩極，如垃圾桶多難管理、少又讓民眾不便。圖／聯合報系資料照

近3年有29件民眾盼增加垃圾桶的陳情被檔下，卻無設置的明確標準與規範，且部分公園還時常反覆拆裝垃圾桶，勞民傷財引發民怨。北市公園處回應，過去屢有民眾棄置家庭垃圾導致環境髒亂且不易追查，地方多不贊成設置。

台北市前市長柯文哲曾以民眾亂丟家用垃圾、公用垃圾桶常爆滿為由，減少街道、公園內的垃圾桶，2020年3月也因疫情關係，再裁撤約500個垃圾桶。蔣市府今年初評估檢討公共垃圾桶數量，有7成台北市民希望增設垃圾桶。

不過國民黨籍北市議員詹為元指出，近3年共29件公園增加垃圾桶的陳情案，多被「家庭垃圾丟棄」及「配合垃圾不落地原則」等原因遭市府擋下。 詹認為，公園垃圾桶本是便民措施，但北市近幾年針對民眾新增垃圾桶的要求，未能拿出明確標準及規範進行回應，導致多數民眾對於垃圾桶的設置依舊不清楚。

另外，垃圾桶設置原則不明也導致多處公園垃圾桶反覆拆裝。詹為元舉例，北投公園在2021年新增4個垃圾桶、2022年拆除4個垃圾桶、今年又新增3個垃圾桶，如此反覆拆裝勞民傷財，更使民眾時常無法找到垃圾桶，像是二二八公園及泉源48號公園等，也都有相同問題。

依台北市公園規劃設計要點中規定，配合園區動線、活動機能，得於適當地點設置適量之洗手台及垃圾桶，垃圾桶設計應避免洩漏汙水及臭味，詹為元發現法規無明確的垃圾桶設置標準。

詹為元要求北市府應明確規定公園垃圾桶設置原則，並徹查現有公園垃圾桶需求，建立完善的垃圾桶設立標準。而垃圾桶遭家庭垃圾丟棄、無良店家惡意傾倒等原因，北市府可朝加重罰則與落實取締的方向改進，非直接移除垃圾桶或以此拒絕民眾需求。

對此，北市公園處回應，環保局推動「垃圾不落地」政策，公園處配合政策執行。對於公園內設置垃圾桶需求，公園處指出，大型公園均有設置垃圾桶提供民眾使用；而鄰里公園使用者多為附近住戶，過去屢有民眾棄置家用垃圾，導致環境髒亂且不易追查，罰處困難，造成社會資源浪費，因此地方多不贊成設置。

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