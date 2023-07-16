公園可變身避難收容場所 新北首座機能型防災公園誕生

新北市首座機能型防災公園誕生，「十四張歷史公園」位於安坑輕軌十四張站附近，公園以農村水圳為意象，設置許多有趣的遊樂設施，新北市綠美化環境景觀處表示，是適合親子共遊的特色共融公園，暑假期間歡迎大小朋友來體驗遊玩。

十四張歷史公園遊戲場面積逾4000平方公尺，是新店區規模最大遊戲場，場內設置各類遊具，為區內最豐富多元的遊戲場。最吸睛的就是2層樓高「穀倉高塔溜滑梯」，地處土丘上方，再加上設施的高度，登上高塔整座公園風光一覽無遺，高塔更結合各類型攀爬網，爬網下方有砂坑，周邊還有鞦韆、溜索、彈跳床、原木跳樁、蹺蹺板及提供給身障者使用的輪椅鞦韆。另有農村水圳意象的水圳遊戲區，形成多元成長與學習的包容性遊戲場域，充分考驗孩童體力並刺激感官學習。

平時作為休憩空間的十四張歷史公園，另一個定位是新北市首座機能型防災公園，災難來臨時可變身成多功能避難收容場所，公園內多項設施兼具防災機能，如「維生儲水槽」平時供園區用水使用，災時則遮斷外來自來水進水以避免汙染槽內水質，可做為飲用及盥洗水源。

為避免大規模地震發生時導致停電，園內斷電時將自動開啟緊急用電啟動發電機，確保區內各項設備電力不中斷；「淋浴區」平時為水圳遊戲區，災時透過連接移動式熱水器、衛浴帳等工具，讓民眾能安心舒適盥洗；「座椅式爐灶」取下座椅即可轉換為炊事用爐灶，透過各式機能型設施提供災民基本生活所需，具備強大的防災能量。

新北市農業局長李玟指出，新北市持續推動農業健康市／式理念，將環境關懷融入城市景觀並推動全齡特色共融公園，歡迎家長帶孩子來公園放電，體驗兼具趣味及融入生態環境關懷的遊具設施。市府目前已完成187處特色公園改善，未來也將持續推動這項政策，讓公園安全又好玩的特點成為新北市的城市印象，。