建築出現裂痕、磁磚剝落挨批品質不佳 北流：天氣影響

民眾黨主席柯文哲日前表示北流是他擔任台北市長重要政績，因此原想借該處舉辦募款演唱會遭拒，嘆「世態炎涼」引發熱議，不過一名創作者在臉書指出，2020年才啟用的北流，建築物外觀竟出現裂縫、外牆剝落，引發熱議更有網友質疑當初驗收品質不佳，北流說明，因受天氣變化影響，目前也和市府尋找改善方法。

臉書創作者「我是崴爺」在臉書分享，他昨天第一次到北流參觀，建築物外觀出現牆壁裂縫、磚塊掉落的情形，「不要告訴我，這是在營造一種古蹟風、或是致敬第三世界國家。」他還表示，這樣的品質，「連給我家社區的管委會驗收，都不會過關吧。」

貼文一出在網路上引發熱議，有網友留言「施工品質真的很低近看很恐怖」、「怎麼感覺好像2000年蓋好的」、「歷史古蹟」、「高雄早已經超越台北了」，「完全不重視細節、「一流預算，三流水準」。

更有網友認為斥資60億蓋好的北流，啟用不到3年，建築物竟出現問題，質疑驗收程序有問題，疑將矛頭指向台北市前市長柯文哲「資源最多的台北市蓋的爛東西，柯再吹啊」、「ㄧ個只會靠嘴巴的政治人物能搞出什麼好東西」、「柯文哲執政，品質有保證」。