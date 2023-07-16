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碧潭魚道通水 打造水中廊道

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新店碧潭新建的豎槽斜隔壁水池式魚道，也是新店溪最大魚道。圖／新北市水利局提供
新店碧潭新建的豎槽斜隔壁水池式魚道，也是新店溪最大魚道。圖／新北市水利局提供

2015年蘇迪勒颱風重創碧潭堰，新北市水利局隨即推動堰體改善及周邊環境營造工程，2020年施工，本月3日完成216公尺複合式堰體，此次在新店溪右岸新增新店溪最大魚道，不僅以當地生態打造適合的水中廊道，未來也可做生態教育。

水利局長宋德仁表示，新建「豎槽斜隔壁水池式魚道」，是據施工中生態調查成果及相關條件綜評，加大原設計的暫留水池空間，調整預鑄的豎槽斜隔壁擺置方式，降低側向流速，總長度調整為132公尺、寬度設定為2公尺，豎槽斜隔壁數調降62個，整體平均流速下修為每秒1.5公尺。

生態調查團隊指出，魚道型式的設計是參考新店溪常見的魚種，例如長鰭馬口鱲、台灣石賓、明潭吻鰕虎、短吻小鰾鮈以及日本瓢鰭鰕虎等，在地魚種的思維及習性。

生態調查團隊表示，針對游泳性魚類可在水中逆流而上，也可跳出水面越過落差；攀爬性魚類如遇較高流速，則會離開水面，攀附在潮濕魚道側壁匍匐前進；底棲性魚類可利用鰭墊，幫助克服急流，打造出適切的水中通廊。

水利局表示，碧潭魚道已於11日通水，打通46年來舊堰體造成的廊道中斷，未來場域開放後，民眾可透過觀察窗親眼看到魚兒溯游，未來也將透過直播，觀看即時畫面。

另外水下建置AI魚類辨識整合系統，除供生態研究使用，也可以讓未來開辦的水漾學堂課程更為豐富、完整。

魚類 水利局

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