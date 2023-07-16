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板橋湳興市場雨遮違建30年 地方憂公安

聯合報／ 記者張曼蘋李定宇／新北報導
板橋區新興里長羅朝慶多次向市府反映雨遮問題未果，找來新北市議員黃淑君協助。圖／黃淑君提供
板橋區新興里長羅朝慶多次向市府反映雨遮問題未果，找來新北市議員黃淑君協助。圖／黃淑君提供

新北板橋區湳興公有市場與集合攤販，長期有雨遮違建問題，白天也沒有陽光照射，長年陰暗潮濕，里長說，地面生苔讓人滑倒數次，多次向市府反映未果。另樹林保安市場花9千萬翻新，如今卻只有零星採買人潮。新北市場處表示，會針對各市場需求再討論。

板橋區新興里長羅朝慶表示，因沒有陽光照射進來，環境嚴重潮溼、路面生苔易滑，也易孳生病媒蚊，希望市府能及早協助，讓市民在乾淨的市場環境安心消費。

新北市議員黃淑君表示，雨遮違建年代久遠，很多更是無主狀態，也有板橋市公所時期搭建雨遮，里長尋求市府協助，卻被單位互踢皮球、求助無門。

黃淑君說，湳興公、私有市場自治會都願配合市府政策，里民也期待政府協助整頓市場環境，但卻沒有窗口，只好找里長、議員協助，沒想到初步協調，工務局、消防局、市場處互踢皮球。

新北市場處表示，4月24日邀集消防局、工務局、交通局、違章拆除大隊、板橋區公所、新興里長及市場自治組織進行消防車通行測試，當天要求部分店家清除6處破損雨遮，5月5日辦理聯合稽查逐戶勸導限期改善，5月16日已確認改善完成。

市場處長李長奎表示，該處雨遮已存在超過30年，如今里長擔心有影響公共安全疑慮，後續將邀集自治會、里長及相關單共同研議改善方式，「若經確認多數攤商及民眾想拆除，且經相關單位商討，認定有公安問題，就會立即拆除」。

另，樹林保安市場早期遮雨棚破爛、排水系統不佳，惡臭消散不去，民眾怨聲載道，市場處砸9千萬改建，規畫整齊攤位、遮雨棚架、明亮照明，營造舒適環境，但如今買菜人潮很零星，有人認為是買菜族無法騎車進入，寧願去別家傳統市場。

李長奎表示，該市場多次與自治會討論，也曾討論機車開放時段，未來持續研議調整「禁止機車進入」的時間，以增加民眾便利性；對於各市場的需求，會再進一步溝通。

違建 議員

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