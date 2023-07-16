北市路邊停車 試辦高位攝影開單

北市推動路邊智慧停車無人化、無紙化開單，明起首次試辦「高位攝影智慧化開單服務」，架在燈桿的攝影機能偵測車輛入停且自動開單，民眾不會收到實體繳費通知單。有人認為拍攝影像涉及隱私，議員憂成「楚門的世界」，北市停管處回應，該設備是針對車輛區塊拍攝，不會拍到人和住家，留存影像只會有車輛跟車牌。

7月17日至9月30日在羅斯福路一段至杭州南路二段的潮州街試辦，共16格路邊汽車停車格。廠商在燈桿上架設高位攝影機，具有影像辨識及車輛感測功能，能偵測車輛入停且自動開單，並在「北市好停車」提供即時停車格位資訊查詢。

該路段現場無設繳費設備，民眾也不會收到實體繳費單，駛離停車格位10分鐘後，可使用手機在智慧支付平台查繳，或綁定銀行、電信業者代扣繳、到四大超商多媒體機列印繳費單櫃檯繳費，使用pay.taipei智慧支付繳費可享停車前10分鐘免費、停車費95折。

北市停車管理工程處營運科長羅至浩指出，北市首次試辦無紙化及無現場繳費設備的智慧化停車開單服務，加上高位攝影機設在高處，民眾確實可能不知道被開單，若不慎未於繳費期限前完成繳費者，將不會收取第一次平信催繳單工本費15元。

羅至浩說，試辦地點設有「智慧停車收費區」、「停車須知」等大型告示牌面，以及在格位內繪設智慧停車LOGO，廠商初期會到場夾單宣導，使民眾了解開單方式，2.5個月的試辦成果將作市府未來推動路邊汽車格位智慧化參考。

國民黨北市議員徐弘庭表示，在燈桿上架攝影機是否能清楚辨識車牌，準確度有待商榷。民進黨北市議員陳怡君擔心，攝影機恐涉個人隱私，直呼「太可怕了，簡直是楚門的世界」，去到哪裡都會被知道，車上載誰拍得一清二楚，不希望北市成為天眼2.0版。