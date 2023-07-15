新北模範父親103歲李裕 八二三砲戰英勇表現獲勳章

新北市政府今天表揚55名模範父親，最年長為高齡103歲的李裕，他14歲時就投筆從戎，進入黃埔軍校投身軍旅並參與大小戰役，曾參與金門八二三砲戰，因英勇表現獲總統授勳。

新北市長侯友宜今天下午在市府大禮堂，表揚55名模範父親時致詞表示，天下的父親都一樣扛家計照顧子女，都是樸實無華的好爸爸形象；子女一定要時常聯繫問安，不像他因父親過世，現在只能懷念。

侯友宜說，獲表揚的新莊區李裕，今年103歲，從中國大陸到台灣，軍旅生涯參與大小戰役，經過八二三砲戰的洗禮，並獲得總統勳章。退役後，開設食品廠，在家人眼中是堅毅、慈祥的形象，能為國家盡忠、出社會照顧榮民、遺眷，非常了不起，獲獎實至名歸。

社會局說，蘆洲區單親的溫子彥，不但照顧2名子女與病倒的父親，自己還擔任獅子會長，投入公益。新莊區簡正仁自己肢障，仍一肩扛起家計重擔，用加倍的愛與時間陪伴視障女兒，面對生命挑戰，並鼓勵女兒生命存在的價值。

汐止區李進發照顧癲癇的女兒，也承傳噶瑪蘭原住民族文化，創立海洋文化藝術團，推動原住民歌謠、舞蹈及歲時祭儀等傳統活動。

樹林區杜鳳棋悉心照顧腦麻的兒子，相信孩子是上天賜予的禮物，也熱心公共事務。他的愛子杜博曾兩度代表新北市，勇奪全國身心障礙國民運動會田徑冠軍。