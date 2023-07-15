新北、桃園圖書館至少12萬冊書未還 「這本書」逾期最久已滿30年

桃園市立圖書館約4.7萬本書被逾期超過100天，被逾期最久的「世界列國誌」今天滿30年；新北市圖書館有7.8萬本書被逾期超過100天，逾期最久的「台灣夜譚」也已有21年。

桃園共40座圖書館，桃園市立圖書館告訴中央社記者，截至11日，總逾期書籍共6萬6553冊，其中4萬7251冊逾期超過100天；最常被逾期的圖書類型為語言文學小說類圖書及兒童圖書繪本，被逾期最久的書是「世界列國誌（七）：歐洲、北歐、南歐」，應還日期為1993年7月15日。

圖書館表示，這本書最後催還日是借閱逾期後的1年，依現行做法，圖書館會在書籍到期前5天、2天及逾期後1年內分別提醒，必要時再以電話通知。

此外，根據新北市立圖書館統計，截至13日，共約11萬本書逾期，其中7.8萬本書被逾期超過100天，又以語言文學類（如小說、語文學習等）最常被逾期，逾期最久的是「台灣夜譚 : 鄉土與民俗」，已被借出21年。

圖書館表示，「台灣夜譚 : 鄉土與民俗」最後催還日期是借閱到期日後的4個月，將通盤檢討後，依需要發通知信催還。

逾期未還部分，桃園市立圖書館說，依閱覽規定，借閱逾期者還書前不得借閱、預約，每冊逾期1天違規記1點，達60點者暫停借書權利14天，採累計累罰，停借上限為182天；長期逾期者將採停權管制，並以email及電話催還。

桃園市立圖書館表示，民眾遺失圖書可依規定賠償，如果因搬家或其他因素不便還書，提供超商還書或郵寄還書服務；如果因自身無法避免的意外事故而致館藏受損，可檢附相關文件及照片佐證，經圖書館認定後可免除賠償責任。

新北市立圖書館說，逾期有停權與罰款雙軌制，停權以逾期天數換算為停借天數，上限60天；罰款以逾期1天折算新台幣1元。如果民眾不還書，會依逾期天數循序透過系統訊息、email、簡訊、市話語音託撥與書面郵寄等通知，並加強專人電話催還及增購複本機制，維護所有讀者權益。

新北市立圖書館表示，圖書館立場是推動全面閱讀，希望以鼓勵方式提醒讀者還書，別因逾期或害怕違規而不敢歸還。2011年與2017年配合重大活動曾辦過「逾期圖書回娘家」活動，但今年暫時沒規劃。

國立公共資訊圖書館推出「讓書回家」活動，期間歸還逾期書免罰錢，結果有808本逾期100天，其中217本逾期1000天，還有6本借逾20年的書，等待多年，終於重返圖書館。