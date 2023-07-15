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汐止中興路涵洞照明改善工程 7月17日起夜間車輛改道行駛

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市養工處將施作汐止區中興路涵洞照明改善工程，自7月17日至8月15日，每日晚上10點至隔天上午6點封閉涵洞施工。圖／新北市養工處提供
新北市養工處將施作汐止區中興路涵洞照明改善工程，自7月17日至8月15日，每日晚上10點至隔天上午6點封閉涵洞施工。圖／新北市養工處提供

為提升涵洞照明行車安全，新北市養工處表示，將施作汐止區中興路涵洞照明改善工程，自7月17日至8月15日，每日晚上10點至隔天上午6點封閉涵洞施工，請用路人提前改道並配合現場義交引導通行，施工期間造成不便敬請見諒。

養工處表示，汐止區中興路涵洞為附近居民穿越國道一號高速公路的要道，然而涵洞內的燈具數量少，且照明亮度不足。為提升行車安全，養工處將施作照明改善工程，並於夜間施工降低交通衝擊，燈具增加後整體照明將更加明亮，用路人能享有更安全的通行環境。

養工處說明，本次改善工程僅利用夜間施工，所以工期大約一個月，施工期間將全面封閉涵洞，請用路人及行經涵洞的11個路線公車，改由康寧街、福德一路及福德三路通行，再接回中興路；但公車改道路線均不影響停靠站位。為確保安全，請用路人提前並依照施工指示牌面改道通行，遵守現場義交人員導引，施工期間造成不便敬請見諒。

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