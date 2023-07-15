中市設聲音照相執法告示牌 卻未執行挨批淪裝飾

台中市政府執行靜城專案，並已設置333面聲音照相執法告示牌，民進黨台中市議員陳俞融發現，只設置卻未執行照相執法，市府今天表示，將不定期檢討執行地點並滾動調整。

陳俞融表示，改裝汽機車噪音影響住宅社區安寧問題日益嚴重，市府已設置333面寫有「常有聲音照相執法，請降低音量行駛」告示牌，警示用路人安靜行駛，杜絕車輛噪音擾寧。

但陳俞融發現，去年聲音照相執法僅171場次，與110年265場相比，減少94場，更有許多地點雖設置牌面，但根本沒執行過，她質疑市府，既然設了告示牌，就應該要執法，否則就有如「放羊的孩子」般，也會讓不肖人士心存僥倖。

台中市環保局對此表示，針對噪音車輛取締，除移動式標準設備科技執法外，還有移動式聲音監測設備、固定聲音監測站及聯合稽查等執法手段，採告示牌警示及各項設備交錯運用等方式，希望能達到告警及提升稽查取締成效。

環保局以北區為例說明，去年除辦理1場次移動式標準設備科技執法外，也執行4場次聯合稽查，查獲28輛噪音超標車輛；今年迄今則已執行5場次移動式標準設備科技執法、5場次聯合稽查，並設置1處固定聲音監測站，查獲35輛噪音超標車輛。

環保局指出，由於噪音車輛具高移動及不連續性等不易取締特性，出沒地點常因執法地點、陳情通報改變，環保局將不定期檢討執行地點滾動調整，增加相關預算編列，並積極向中央爭取補助，添購噪音執法設備，跨單位、縣市合作，擴大稽查執法量能。