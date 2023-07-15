大聯盟場勘大巨蛋 蔣萬安：年底前開幕啟用為目標

台北大巨蛋申報竣工，力拚年底前試營運，美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen昨現地場勘與接受諮詢。台北市長蔣萬安上午受訪指出，一定是朝向以安全、專業，符合國際標準的目標前進，也希望朝年底前開幕啟用為目標。

蔣萬安上午參加光華數位新天地15周年慶開幕記者會，針對昨天大聯盟對大巨蛋場勘，蔣萬安指出，遠雄昨天透過棒協邀請大聯盟的專家Chad Olsen來大巨蛋實際的場勘，以及提供專業的諮詢意見，現場勘查非常仔細而且謹慎，毫不馬虎，每一個細節都看得很深入。

蔣萬安說，舉例來講，不只是對人工草皮，還有包括全壘打牆相關的安全防護，還有甚至從投手丘到本壘板，以及3壘到1壘距離，還有高低差，都非常仔細檢視，提供了很多的專業意見。

蔣萬安說，台北市副市長林奕華，以及台北市成棒隊總教練呂明賜、球員，也在現場聆聽瞭解，未來一定是讓大巨蛋符合國際的標準，市府也會持續請體育局要求遠雄，對Chad Olsen昨天所提供的意見，一一紀錄，而且即刻做一些微調。