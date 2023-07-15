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9千萬改造樹林保安市場人潮仍稀疏 網友曝這意料外原因

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
樹林保安市場改建後人潮稀疏問題經常浮上檯面。圖／樹林人愛樹林臉書社團翻攝
樹林保安市場改建後人潮稀疏問題經常浮上檯面。圖／樹林人愛樹林臉書社團翻攝

新北市市場處砸下9千萬元改建樹林保安市場，加蓋遮雨棚、排水溝，場地明亮動線整齊，但開幕至今屢屢傳出採買人潮稀落，網友分析，因為年長者部分因脊椎問題無法提重，必需騎机車將貨物擺在腳踏板，提重物的不便性導致民眾不愛去保安市場，也有網友反映市場內價格偏高，因此仍習慣在一旁的博愛街買菜。

新北市場處長李長奎對此表示，該市場多次與自治會討論，也曾就機車開放時段討論，未來持續研議禁止機車進入時間如何調整。另該土地屬桃園水利會，過往一年租金僅20餘萬，今年調整到100多萬，成本則是反映到攤位每月兩千餘元漲到4千餘元，市場機制必須調整租金，不過攤位租金在當地而言仍是較為便宜的價格。

新北市樹林區的保安市場，早期遮雨棚破爛不堪，排水系統不佳產生惡臭，民眾怨聲載道，新北市市場處因此砸下9千萬元改建，規劃整齊攤位、遮雨棚架、汙水排水系統、明亮照明等，營造舒適環境讓民眾買菜，並設置機車進行時段讓行人從容購物。

但開幕以來經常有民眾反映市場內逛街人潮不多，近日臉書「樹林人愛樹林」臉書社團就有民眾質疑為何樹林人不喜歡乾淨的市場？喜歡熱、摩托車廢氣、雜亂的購物環境捏？

網友則留言分析「很多婦女因脊椎問題無法提重必需騎機車進入採購、婆婆媽媽膝關節有問題不能走太遠、整修後機車無法進入放棄這條路採買是便利性、做生意補貨提重物沒辦法逛，乾淨沒錯但是太短了、東西比起來也不夠多、這區塊因該適合做黃昏市場不要做早市，爭不過前面大市場、價格便宜才是王道、舒適的環境租金高物價反應在消費者身上」。

新北 黃昏市場

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