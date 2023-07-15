板橋31年市場「罩」違建雨遮 陰暗潮濕、生苔害人慘摔

新北市板橋區湳興公有市場與周邊集合攤販設立至今31年，但長期有雨遮違建問題，即便是白天，市場內因沒有陽光照射，長年陰暗潮濕、臭味無法散去。地方里長表示，雨遮曾被颱風吹落傷到路人、地面生苔也讓他滑倒數次，多次向市府反映未果。新北市市場處表示，會再研議。

板橋區新興里長羅朝慶表示，自己從小生活在這裡，不願看到湳興市場因環境髒亂而沒落，更不願見到市場一直「不見天日」，過去曾爭取路面改善，卻因為沒有陽光照射進來，導致環境嚴重潮溼、路面生苔易滑，也易孳生病媒蚊，希望市府能及早協助，讓市民能在乾淨的市場環境內安心消費。

新北市議員黃淑君表示，板橋區湳興公、私有市場雨遮違建年代久遠，無法追蹤考據，更有在板橋市公所時期搭建的雨遮，里長尋求市府協助，卻被市府單位互踢皮球、求助無門，根本忽視地方需求。

黃淑君說，為了讓消費者環境更好，湳興公、私有市場自治會都願意配合市府政策，里民也期待透過政府規畫，協助整頓市場環境，但卻沒有對口，只好找里長、議員尋求協助，沒想到初步協調會議，工務局、消防局、市場處無一單位願意協助，民眾願意配合政策拆除危老，但政府不依法執政，若不盡速處理，遇到火災無法逃生的狀況，恐為時已晚。

新北市市場處表示，4月24日邀集消防局、工務局、交通局、違章拆除大隊、板橋區公所、新興里里長及市場自治組織進行消防車通行測試，依當日結論要求中興路前部分店家，清除6處破損雨遮，5月5日辦理聯合稽查逐戶勸導限期改善後，5月16日已確認改善完成，後續也會不定期聯合稽查。