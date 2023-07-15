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新店碧潭堰魚道通水 長度216公尺可觀賞超過20種魚類
自2015年蘇迪勒颱風重創碧潭堰後，新北市水利局於2020年起，推動堰體改善及周邊環境營造工程，今年7月3日完成216公尺複合式堰體，此次在新店溪右岸新增新店溪最大魚道，不僅以當地生態打造適合的水中廊道，未來也可做生態教育。
水利局長宋德仁表示，此次新建的「豎槽斜隔壁水池式魚道」，是依據施工中生態調查成果及相關條件綜評，加大了原設計的暫留水池空間，並調整預鑄的豎槽斜隔壁擺置方式，降低側向流速，總長度調整為132公尺，寬度設定為2公尺，豎槽斜隔壁數調降62個，整體平均流速下修為每秒1.5公尺，預估可提供有20多種具溯游習性之魚種一條洄家的路。
生態調查團隊指出，魚道型式設計考量，以新店溪常見魚種，如長鰭馬口鱲、台灣石賓、明潭吻鰕虎、短吻小鰾鮈及日本瓢鰭鰕虎等魚種，以在地魚種的思維及習性，針對游泳性魚類可以在水中逆流而上之外，也可以跳出水面越過落差。
攀爬性魚類如果遇到較高流速，則會離開水面攀附在潮濕魚道側壁匍匐前進；底棲性魚類可以利用鰭墊幫助克服急流，整合思量並加以優化適用條件，打造適切的水中通廊。
水利局表示，碧潭魚道已於7月11日通水，打通46年來舊堰體造成的廊道中斷，未來堰區場域開放後，大、小朋友們可透過觀察窗親眼看到魚兒溯游，未來也將透過直播公開方式，用手機觀看即時畫面；另水下建置有AI魚類辨識整合系統，除供生態研究使用外，也可讓未來開辦的水漾學堂課程趨於豐富、完整，讓市民於參訪新店溪河廊據點同時，更可了解關於城市與水環境扣合的思維。
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