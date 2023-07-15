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北市首試辦無人無紙化智慧開單 潮州街16車格後天上路

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
廠商在約燈桿上架設高位攝影機，每支可辨識3至5輛車，雙向拍攝可避免受辨識誤差或天氣影響開單。圖／台北市停管處提供
廠商在約燈桿上架設高位攝影機，每支可辨識3至5輛車，雙向拍攝可避免受辨識誤差或天氣影響開單。圖／台北市停管處提供

北市推動路邊智慧停車無人化、無紙化開單，首次試辦「高位攝影智慧化開單服務」，後天起為期2.5個月，在中正區潮州街路邊汽車停車格上路，民眾須於駛離10分鐘後，自行在智慧支付平台查繳或綁定銀行等方式繳費。台北市停車管理工程處表示，試辦後評估，若擴大實施，北市將有3種路邊智慧停車開單方式。

北市現行路邊智慧停車，一種為智慧化開單暨收費系統，在時段性停車格設置兼具影像辨識及車輛感測功能的智慧停車柱，共509格；另一種是採地磁感應的智慧停車格，可偵測車輛停入及駛離時間，仍須人工開立繳費通知單，目前有8900格，「北市好停車」能查詢即時停車格位資訊。

停管處7月17日至9月30日將在羅斯福路一段至杭州南路二段的潮州街16格路邊汽車停車格，試辦高位攝影智慧化停車開單服務，該項設備具影像辨識及車輛感測功能，能偵測車輛入停且自動開單，並在北市好停車提供即時資訊。

停管處營運科長羅至浩指出，該路段車格的月平均使用率85%，廠商在約2層樓高的燈桿上，架設7支高位攝影機，每支可辨識3至5輛車，雙向拍攝可避免受辨識誤差或天氣影響開單。

該路段現場無設置繳費設備，民眾也不會收到實體的繳費通知單，須自行於駛離停車格位10分鐘後，使用手機在智慧支付平台查繳，或綁定銀行、電信業者代扣繳、到四大超商多媒體機列印繳費單櫃檯繳費，使用pay.taipei智慧支付繳費可享停車前10分鐘免費、停車費95折。

北市首次試辦無紙化及無現場繳費設備的智慧化停車開單服務，加上高位攝影機設在高處，民眾確實可能不知道被開單，若不慎未於繳費期限前完成繳費者，停管處不會收取第一次平信催繳單工本費15元。

羅至浩說，試辦地點設有「智慧停車收費區」、「停車須知」等大型告示牌面，以及在格位內繪設智慧停車LOGO，廠商第一個月也會到現場夾單加強宣導，使民眾辨識及了解開單方式。

他也分析使用者習慣，傳統的人工開立繳費通知單會有4成至超商繳納，透過新式開單方式觀察，民眾是否較願意轉換成手機繳費、銀行代扣繳等非現金付費方式。示範路段潮州路試辦2.5個月，讓民眾知道新措施，市府也能了解其接受度與可行性，將作為未來推動路邊汽車格位智慧化的參考。

北市推動路邊智慧停車無人化、無紙化開單，首次試辦「高位攝影智慧化開單服務」，後天起為期2.5個月，在中正區潮州街路邊汽車停車格上路。圖／台北市停管處提供
北市推動路邊智慧停車無人化、無紙化開單，首次試辦「高位攝影智慧化開單服務」，後天起為期2.5個月，在中正區潮州街路邊汽車停車格上路。圖／台北市停管處提供
潮州街16格路邊汽車停車格將試辦高位攝影智慧化停車開單服務，該項設備具影像辨識及車輛感測功能，能偵測車輛入停且自動開單。圖／台北市停管處提供
潮州街16格路邊汽車停車格將試辦高位攝影智慧化停車開單服務，該項設備具影像辨識及車輛感測功能，能偵測車輛入停且自動開單。圖／台北市停管處提供

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