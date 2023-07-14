中市府推綠色殯葬、宗教低碳 4年減碳10座大安森林公園

中市民政局響應國際永續零碳，推動綠色殯葬格新、宗教場所低碳環境，包含於公有建物設置太陽能光電等措施，自2019年起至今年6月，共減少近3906公噸碳排放，相當於10座大安森林公園一年的碳吸附量。

局長吳世瑋指出，台中市自2019年邀集中台灣治理平台8縣市，推動「低碳宗教場所認證標章」，鼓勵拜拜一炷香、紙錢減量集中燒或以功(米)代金、使用環保禮炮車或電子鞕炮、減爐敬神明等措施。

截至今年6月，台中市共有71間宗教場所獲得低碳宗教場所認證，並有168間宮廟購置環保禮炮車，透過公私合力改善空氣品質，近4年半已減少近718公噸碳排放，約1.8座大安森林公園碳吸附量。

吳世瑋也說，自2019年以來，台中市公立殯儀館53處禮廳及靈堂，已全數可播放電子輓額，減少傳統輓額掛滿告別式會場，告別式後隨之焚化，造成資源浪費與環境污染。

另民政局也於清明期間，提供掃墓專車服務，維持墓區交通順暢及人車安全，並減少碳排放。民政局表示，此兩作為實施4年半來，已減少近430公噸碳排量，相當1.1座大安森林公園碳吸附量。

民政局自2020年起，將太陽光電設置範圍從所屬機關公有建物屋頂，擴及區公所廳舍、里活動中心及殯儀設施等場域，截至今年6月，累計總減碳量超過2758公噸，約7.1座大安森林公園碳吸附量。