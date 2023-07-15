單親父癱欠照護費 善款援助

新北市中和區楊姓男子單親撫養2名子女，他原是室內設計師，但創業失敗後到工地當臨時工，4年前昏倒送醫後進護理之家，他的兩個小孩到超商半工半讀，仍無法負擔龐大醫療費用。社會局媒合圓融行善團援助，清償機構欠費15萬元。

中和社福中心督導詹雅婷表示，楊男獨自撫養2名子女，他到工地擔任臨時工，努力賺錢，但昏倒送醫後腦血管堵塞，術後左側肢體偏癱，認知功能退化，缺乏生活自理能力，最後住進護理之家。

詹雅婷說，當時楊男的2名子女才就讀高中，為了分擔家計及機構費用，兄妹二人輪流到餐廳與便利商店打工，但還是欠機構15萬元，加上個案後來又罹患其他疾病，需服藥及定期追蹤，增加龐大醫療照護費用，評估兄妹已無力負擔，主動協助轉身障保護安置，由新北市府全額負擔。

社會局媒合圓融行善團透過LINE群組，以1人1千元接力方式募集到23萬元，前天下午圓融行善團團長許誥與監察人等人，及社會局副局長許秀能，將23萬元送到中和社福中心，交給楊男的兒子，清償機構欠費15萬，剩下8萬元做生活費。

楊男兒子表示，他已考上基隆崇右影藝科技大學，會努力完成學業，妹妹高中休學後也已準備復學。

許誥表示，行善團是一群理念相同的好友組成，目前360多人，遇急難事故，透過群組以1加1方式，快速匯聚愛心和善款，及時幫助急需的案家。