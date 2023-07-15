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北捷環狀線南環段再流標 蔣萬安：盡快招標

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
捷運環狀線南環段示意圖。圖/捷運局提供
捷運環狀線南環段示意圖。圖/捷運局提供

台北捷運環狀線因缺工缺料、物料上漲等狀況，發包不順利，其中南環段CF670A區段標，歷經4次流標後，今年3月工程順利發包，不過CF670區段標卻2度流標。台北市長蔣萬安昨指出，已請捷運局重新檢討、盡快再次招標，希望年底能決標。

捷運南環段共設置Y01、Y1A、Y2A、Y03、Y04及Y05站等6座地下車站、6段潛盾隧道，包含土木建築、水電環控、電梯電扶梯等工程，除地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘以潛盾工法施作，分為CF670及CF670A共計2個區段標施作。

南環段工程範圍，從捷運文湖線動物園站起至文山區公所旁的CF670A區段標，工程在今年3月順利發包。CF670區段標，原本預計最快年底決標，卻再度流標。

至於能否年底決標？蔣萬安說，市府也希望能決標，但是包含缺工缺料等因素希望盡快克服，之前幾個區段標也是透過不斷精進調整標出去，至於這個區段標因為工程會兩度穿越景美溪，所以要加做一些措施，相較其他區段，有些工程需要整體考量。

北市捷運局表示，工程預算已經從112億調整至167億，不過，本標區域路線道路狹窄，交通維管比較困難，又鄰近民房，且沿線多為岩盤地質，施工特別困難，以致廠商較為保守。另外，因大環境缺工缺料因素，及國際局勢，廠商考量後續風險也更為保守，應是流標主因，捷運局會依本標特性檢討預算，將檢討是否調價，盡速再公告招標。

市議員簡舒培指出，南環段工程的地質條件，還有這些流標理由，大家早就知道了，卻還流標這麼多次，理由已經令大家無法接受。市府應該從備標時就要好好溝通，有哪些可能遇到的困難，才能鼓勵廠商投標，不是形式上招標。

簡舒培說，流標多次也表示「柯文哲擺爛、蔣萬安沒有積極要解決」，否則把原因列出來一一解決，怎麼會一直流標。若一直說施工困難，那是否要延長工期？文山區居民已經等了30年了。

捷運環狀線 蔣萬安

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