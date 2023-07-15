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NewTaiPAY做公益 拚會員10月達15萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市NewTaiPAY行動支付App，可在四大超商及公有市場使用。圖／新北市經發局提供
新北市NewTaiPAY行動支付App，可在四大超商及公有市場使用。圖／新北市經發局提供

新北推NewTaiPAY行動支付，聯合四大超商共同推出公益合作活動，消費滿150元就會發放序號可獲50點新北幣。議員批評推廣率不足，應跨局處合作帶動店家商機，只想透過活動衝高使用人次無疑天方夜譚。研考會回應，透過活動推廣，評估到10月會員數可從7萬增至15萬。

研考會設NewTaiPAY，3年花費6396萬元，如今使用次數與今年4月統計7萬會員數，並無增長，希望透過與四大超商合作，公益活動分兩階段，希望增加會員數與使用人次。

根據Google商店查詢顯示，NewTaiPAY的下載次數僅超過1萬次，且有不少民眾留1星評論抱怨，早已申請會員卻無法正常登入，質疑市府浪費公帑；也有民眾留評論指出，依然沒有生物辨識解鎖和自訂信用卡名稱、手機條碼顯示方式不甚理想，如果能整合付款條碼和手機條碼、綁定超商會員會更好。

市議員顏蔚慈表示，跟超商合作推公益是好事，但是市府是否清楚要達到什麼目標？NewTaiPAY原本是要帶動中小型店家電子化轉型，也帶動店家商機，但連市府局處都對App很陌生，想要藉由辦活動衝人數，根本是天方夜譚。

顏蔚慈認為，使用人次確實是重要指標，但不能頭痛醫頭，腳痛醫腳。新北幣應該是跨局處合作，例如可到體育場館消費，或是參加志工後可獲得點數，四大超商本就不缺客戶，也已經有電子化系統，若是希望做公益活動，沒有NewTaiPAY也做得到，她質疑若只是想衝使用人次，根本是把公務預算丟水中。

研考會表示，自今年7月起將陸續推出多重活動，首先推出「新北市民會員回娘家抽獎」活動，鼓勵新北市民會員啟動會員錢包功能，並可獲得抽獎機會，另於7月17日起結合新北市的四大超商共同推出「新北幣用新做公益」活動，於各超商消費單筆滿150元即可獲得獎勵序號，預計至10月可增加會員數到15萬人。

超商 公益活動

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