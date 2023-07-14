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民權大橋改建 15日凌晨施工封閉內湖往松山車道

中央社／ 台北14日電

北市民權大橋將進行改建，台北市政府警察局今天表示，民權大橋15日凌晨0時至上午6時施工，封閉內湖往松山方向車道，並調撥改道對向松山往內湖的內線1車道。

民權大橋是聯繫台北市松山區及內湖區的主要橋梁，民國71年完工通車，至今已40多年；北市府近年接到不少陳情，指行經橋上伸縮縫附近感受明顯跳動，影響行車安全及舒適性。

台北市局內湖警分局今天新聞資料指出，北市府工務局新建工程處為辦理「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程交通維持便橋第1次交維切換（內湖往松山方向）」，預計15日凌晨0時至清晨6時，開始銜接段AC銑刨及標線繪製作業，施工期間將封閉內湖往松山方向車道，並調撥改道對向松山往內湖的內線1車道。

警方提醒用路人經工區時減速慢行，並配合現場員警、義交指揮疏導；另行人通行路口可利用行人穿越道，開車經路口時，遇行人穿越道有行人時，應暫先停讓行人優先通行，維護交通安全與秩序。

工務局新建工程處13日指出，交通維持便橋車道數是依據既有主橋車道數配置，仍維持原有車道數量，車行順暢度也如以往，用路人安心駕駛。

內湖 車道 北市

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