烏來泰雅文化季7月15日將登場 感念祖靈祝福賞賜

新北市府今天表示，又稱為祖靈祭的烏來泰雅文化季將於15日、16日舉行2天；有祭典祈福、泰雅古調吟唱承傳口述歷史，並獻上農作物感念先人，讓子孫記得祖靈的祝福與賞賜。

市府原住民族行政局今天表示，烏來泰雅文化季以泰雅勇士的團結為精神號召，15日清晨將啟動祖靈祭，由區長周至剛及總頭目王軍二，引領耆老、里長、烏來區民參與，向祖先獻祭酒肉，感謝祖靈這一年的收穫與庇佑。

原民局說，文化季的活動主軸，承傳泰雅族qutuxniqan（共食精神）的分享傳統，藉由分享讓部落得以永續發展。依照泰雅文化傳統風貌，包括祭典祈福，泰雅族耆老族語吟誦，表達對祖靈的追思與緬懷。也有泰雅古調吟唱口述歷史、泰雅創作樂曲、泰雅樂舞展演、傳統競技等。

原民局說，泰雅族史詩吟唱為口述歷史，也是泰雅語言承傳的精髓，藉由吟唱叮囑訓誡族人記取祖先經驗，有警惕約束、教化人心作用，具有文化保存、口傳文學與歷史記憶的重要價值。

基於分享的精神，活動將結合歲時祭儀，由獵人守護山林狩獵所得的獵物，由族人烹飪佳餚後，分享給族人共同饗宴，活動進行2天。

15日晚上在烏來部落停車場，將有競技運動選手之夜；16日於烏來織藝廣場有聯合敬拜禮拜，並帶來泰雅傳統器樂、文化展演，邀請葉璦菱、巴大雄、尤勞‧尤幹（阪治）等歌手演出，市府邀請各界共同參與，體驗泰雅風情。