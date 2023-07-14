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車多易塞 汐止康寧、明峰街口拓寬增車道紓解車流

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街靠近明峰街交叉路口，市議員廖先翔，希望從南陽街涵洞口到明峰街的道路能夠拓寬，紓解下班時間的塞車問題。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街靠近明峰街交叉路口，市議員廖先翔，希望從南陽街涵洞口到明峰街的道路能夠拓寬，紓解下班時間的塞車問題。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街車子很多，不過，在靠近明峰街交叉路口，因為，只有雙向各一個車道，造成尖峰時間塞車嚴重，所以，今(14)日新北市議員廖先翔現場會勘，希望從南陽街涵洞口到明峰街的道路能夠拓寬，讓回汐止方向增加一個車道，紓解下班時間的塞車問題。

新北市議員廖先翔表示，北山里的康寧街跟明峰街的路口，有民眾反應因為車流量大，有些車要左轉有些車要直行，有時候直行車會被左轉車堵住，所以，地方一直以來都有在建議是不是能夠做局部的拓寬，只是之前在討論的時候，可能牽涉到一些私人地的問題，案子沒辦法推動下去，後來有跟市政府針對案子再拿出來討論，後來再調整後發現利用既有的空間是可以促成的。

廖先翔指出，只是有部分排水系統水溝的部分要調整，所以，今天就找了市府養工處及水利局來現場討論一下，最後會勘決議，將目前路面上的排水溝降埋25公分，再鋪柏油路面的話，這樣道路空間就會是足夠的，至於排水部分，因為旁邊就有兩個大型箱涵，另外路側再增加明溝去截水再分流進箱涵，就能解決排水問題，當天會勘後，後續會請市府養工處做專業圖說出來、並現場丈量，確定可行之後，大概就會從南陽街涵洞的路口就會慢慢的拓寬為兩個車道，一直到明峰街口，側邊則會有水溝集水，完工後就能紓解下班時間塞車問題。

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