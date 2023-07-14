父母愛賭博...4姊弟「油頭身臭」無人照顧 她國小當志工幫洗澡更衣

新北市「高風險家庭整合型安全網」，整合跨局處、協助弱勢兒少及脆弱家庭，日前新北市副市長朱惕之表揚安全網傑出有功人士，其中54歲林惠玉在瑞芳國小服務20多年，幫助無數弱勢、高風險家庭孩子，她曾幫助一個弱勢家庭，父母愛在外賭博，4姐弟常不洗澡、缺課，在學校也被同學笑「髒臭」，她直接在學校幫洗澡，教導盥洗、煮飯等生活自理能力。

林惠玉多年前到瑞芳國小圖書館當志工，看到很多隔代教養、弱勢家庭，就投入學校開設的補救教學班級，開始接觸弱勢孩子。她談到印象最深刻的案例，說瑞芳一個弱勢家庭，父母愛賭博常待在外面，家中4個小孩無人照顧，社工、慈善團體也無法介入，導致孩子不常洗澡，頭髮有油垢，被學校同學嘲笑「好髒！好臭！」

林惠玉就開始協助4姊弟洗澡，她表示，學務處旁的廁所有簡易蓮蓬頭，她就在那協助洗澡，洗好的衣服就晾在學務處旁的空地，直到小學三年級後，就讓他們開始學習自己洗。

她說，姐弟4人內衣褲常沒換，甚至不穿內褲上課，後來發現父母沒有盡到義務，孩子無內衣褲可更替，家中也沒有洗髮精跟沐浴乳，因此她定期拿沐浴用品及熟食給姊弟。她坦言，雖然社工、慈善團體有試著介入，但該父母都拒絕，且社工也無法每天都時時刻刻來關心，「我既然還有能力，就幫助他們」。

林惠玉擔憂地說，孩子們家中幾乎都沒有人整理，環境髒亂，姊弟也無能為力，因此近年她陸續協助大姐、二弟及三妹就讀雙溪高中及其國中部，學校有「住宿型慈暉班」，能讓孩子們能在校接受良好照顧。

另外，林惠玉也長期資助另一名弱勢家庭孩子，父母是原住民，父親需到海裡撿海菜維持生計，但孩子讀幼兒園中班時，摘海菜時發生意外而逝世，母親不擅照顧小孩，當時協助牽線學校介入。