快訊

Netflix砍「寄生帳號」更方便？全球新增「轉移使用者」功能 3動作無痛轉換

李玟告別式時間曝光？二姊回應這麼說

地獄風格？男幫女友拍照 技術讓眾人超驚嚇「根本是奈何橋」

北市服務業節能補助範圍擴大 單項最高300萬元

中央社／ 台北14日電

推廣節能減碳，台北市產業局持續補助公司行號汰換老舊燈具及空調等設備，今年不僅將冰箱、冷藏庫也納入補助範圍，還將中央空調的補助上限從新台幣200萬元提高至300萬元。

台北市產業局今天舉辦112年台北市服務業汰換節能設備補助計畫宣傳記者會，宣布今年擴大補助範圍及上限，除原有LED照明燈具、中央空調外，新增電冰箱、冷凍櫃、冷藏庫、環循扇、空氣門簾5種品項。

產業局說明，新增項目中，電冰箱及冷凍櫃每公升補助新台幣20元，每台上限8000元；循環扇每台補助50%，上限1000元；空氣門簾每台補助50%，上限5000元；冷藏庫最高補助50%，上限300萬元。而續補助項目的中央空調系統，最高補助50%，上限從200萬元提高至300萬元。

產業局指出，在台北市的營業場所、公司行號、法人機構等，自6月30日起購買符合標準產品並汰換老舊設備，即能申請補助，期限至補助款9500萬元用完為止。

台北市長蔣萬安致詞表示，近期天氣炎熱大家都有感，社子島甚至飆到驚人的攝氏38度高溫，極端氣候已在影響人類生活型態，台北市希望透過公私協力方式達到環境永續目標。

他指出，台北市節電比例達4.6%，顯示市府的努力有所成效，而這次補助範圍擴大且上限提高，相信對市場、商圈都非常划算，降低電費同時還可節能減碳，值得多多申請。

冰箱 減碳 節電

延伸閱讀

北市黨部勸韓冰參選立委 媒體人支持：勝選機率大

基北北桃1200定期票 北市估月底可望達42萬張

陳昇遭控灌酒性騷！蔣萬安表態　北市邀演喊卡「確定換人了」

北市黨部勸韓冰參選立委 蔣萬安：黨中央會做整體考量

相關新聞

陳昇遭控涉性騷 北市府證實：暫停啤酒節演出合作

歌手陳昇捲入me too風暴，遭爆多年前對女設計師灌酒性騷，原訂7月22日出席2023天母啤酒節演出也傳出喊卡。台北市長...

捷運南環段再度流標 蔣萬安曝工程困難點

台北捷運環狀線因卻工缺料、物料上漲等狀況，發包不順利，其中南環段CF670A區段標，歷經4次流標後，今年3月工程順利發包...

館長、黃國昌716凱道集會 警方公布當天交管圖

由黃國昌、館長發起的「7月16上凱道，公平正義救台灣表達公民訴求」集會活動，周日將在凱達格蘭大道登場，轄區中正一警分局將...

墜落偏僻地方怎自救？新北消防：三個方式求救待援

昨天下午4時許，民眾發現新北市泰山區公園路一處彎道邊坡有民眾墜落報警處理。新北市消防局獲報派員趕抵，檢視男子已明顯死亡無...

1200定期票上線半月使用破千萬次 這運具最多人搭乘

基北北桃1200定期票上線14天，台北市交通局今統計販已賣出38.2萬張，所有運具使用次數突破1000萬人次，捷運占比近...

新北男工地中風癱瘓 孩休學打工還欠護理之家15萬

新北市中和區楊姓男子單親撫養2名子女，他原是室內設計師，但創業失敗，只能到工地當臨時工，沒想到4年前昏倒送醫後，中風左側...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦