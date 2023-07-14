北市服務業節能補助範圍擴大 單項最高300萬元

推廣節能減碳，台北市產業局持續補助公司行號汰換老舊燈具及空調等設備，今年不僅將冰箱、冷藏庫也納入補助範圍，還將中央空調的補助上限從新台幣200萬元提高至300萬元。

台北市產業局今天舉辦112年台北市服務業汰換節能設備補助計畫宣傳記者會，宣布今年擴大補助範圍及上限，除原有LED照明燈具、中央空調外，新增電冰箱、冷凍櫃、冷藏庫、環循扇、空氣門簾5種品項。

產業局說明，新增項目中，電冰箱及冷凍櫃每公升補助新台幣20元，每台上限8000元；循環扇每台補助50%，上限1000元；空氣門簾每台補助50%，上限5000元；冷藏庫最高補助50%，上限300萬元。而續補助項目的中央空調系統，最高補助50%，上限從200萬元提高至300萬元。

產業局指出，在台北市的營業場所、公司行號、法人機構等，自6月30日起購買符合標準產品並汰換老舊設備，即能申請補助，期限至補助款9500萬元用完為止。

台北市長蔣萬安致詞表示，近期天氣炎熱大家都有感，社子島甚至飆到驚人的攝氏38度高溫，極端氣候已在影響人類生活型態，台北市希望透過公私協力方式達到環境永續目標。

他指出，台北市節電比例達4.6%，顯示市府的努力有所成效，而這次補助範圍擴大且上限提高，相信對市場、商圈都非常划算，降低電費同時還可節能減碳，值得多多申請。