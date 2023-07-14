1200定期票上線半月使用破千萬次 這運具最多人搭乘

基北北桃1200定期票上線14天，台北市交通局今統計販已賣出38.2萬張，所有運具使用次數突破1000萬人次，捷運占比近5成、公車也有3成，其他運具均不到1成。交通局說，北市運具運量有逐漸回升趨勢。

交通局表示，民眾主要用於捷運約521萬人次、占48%，其次市區公車約345萬人次、32%，國道客運約71萬人次、6.5%，台鐵約68萬人次、6%，桃捷約29萬人次、3%，YouBike約45萬人次、4%，以及輕軌約6萬人次、0.5%。

交通局運輸管理科長廖苑伶說，統計1200定期票上線至今，北市運具運量逐漸回升。以台北捷運為例，近日5路線不含環狀線的平均日運量186.4萬人次，較去年同期增加41.3萬人次、成長28.4%，也恢復至疫情前2019年同期9成、88.4%。

她也提到，北市轄管公車近日平均日運量約106.3萬人次，較去年同期增加17.1萬人次、成長19.2%，恢復至疫情前2019年同期8成、81.2%，兩運具運量都呈現復甦趨勢。

交通局近期接獲民眾反映退費問題，廖苑伶表示，經基北北桃四市討論訂定1200定期票每日扣減300元，主要考量桃園捷運最高額來回票價為320元，另加計退票手續費20元，因此卡片如已啟用，則每天扣300元並加計20元退票手續費，如未開卡僅收取退票手續費20元。