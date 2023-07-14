台中鍋烤節今起跑 經發局投8百萬預算 估帶動80億商機

中市府推廣在地美食，於炎炎夏日推出「台中鍋烤節」，活動今正式起跑；經發局長張峯源表示，此次活動投入8百萬元預算，預計可帶來80億鍋烤經濟效益；藍營民代樂觀其成，綠營民代則認為市府宣傳不足，既投入預算，就該做好做滿。

市長盧秀燕指出，台灣火鍋商機，一年超過5百億，燒烤超過150億，火鍋、燒烤是台中熱門美食「百吃不厭」，夏天仍大排長龍，24小時都有人賣、都有人吃，辦鍋烤節就希望抓緊商機，接連帶動其他如觀旅等產業，也對火鍋、燒烤行業，疫後再振興。

張峯源說明，台中火鍋、燒烤每年商機約100億，今年投入8百萬預算，以「鍋烤雙饗、台中獨享」為主題，推出「台中鍋烤節」，透過「就是愛鍋烤徵件競賽」及「十大火鍋燒烤店家票選」兩大活動推廣，預計可再帶動80億經濟效益。

「十大火鍋燒烤店家票選」目前已有約5百家業者報名，並透過「台中通暨購物節APP」票選，民眾僅線上投票，就有機會抽到300組「萬元鍋烤抵用券」及百萬汽車；市府另也會在票選中段，發布「領鮮獎」鼓勵領先店家。

「就是愛鍋烤徴件競賽」海選投稿至17日，已吸引超過百件投稿，以文章、影片、歌曲等表演等方式，展現對於火鍋燒烤的熱愛，總獎金高達30萬元。

中市府各機關也響應鍋烤節活動，如農業局8月18日，也將邀集轄下23區農漁會家政班、田媽媽，利用在地農特產舉辦「農產鍋烤上菜SHOW」，烹飪出獨特的在地鍋物或創意燒烤料理。