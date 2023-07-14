圓融行善團1人千元接龍捐款 助新北弱勢家庭解困

圓融行善團利用網路群組高效率以每人限定1000元快閃揪團行善，半天內以1加1接龍方式彙集230人的愛心捐款，助新北市中和一對兄妹度過龐大安養費困境，並支持生活與完成學業。

新北市政府社會局今天指出，中和區楊姓男子原是室內設計師，因創業失敗，單親撫養2名子女；4年前，在工地擔任臨時工時昏倒送醫急救，病因為腦血管堵塞，術後左肢偏癱，認知功能退化，缺乏生活自理能力，入住護理之家。

中和社會福利服務中心督導詹雅婷表示，個案每月領有身障者住宿式照顧補助，2名子女當時才就讀高中，為了家計與分擔護理之家的自負額，到餐廳與便利商店打工以完成學業，但仍積欠護理之家新台幣15萬元。

社福中心主任楊祥鈺接受中央社記者電訪指出，個案後來又罹患其他疾病需服藥及定期追蹤，增加醫療照護費用；經評估2名子女已無力負擔龐大費用，協助轉為「身障保護安置」方案，暫由新北市府全額負擔。

楊祥鈺說，主責社工劉書雅看見2兄妹積極維持家庭經濟的努力與堅持毅力，媒合圓融行善團援助解決積欠的安養費，也長期關懷案家學業、生活、安養。

圓融行善團團長許誥說，行善團是理念相同的好友透過網路組成，目前團員有360餘人，平時在各自崗位服務，遇急難事故時，迅速揪團以1加1接龍方式，高效率匯聚愛心善款，幫助案家度過燃眉之急。

社會局表示，從事生命禮儀事業的許誥看盡生老病死無常，培養出行善要及時的觀念，他藉助網路的便利，限定以1人新台幣1000元的「螞蟻搬家」精神讓大家都有機會集結善款，如及時雨般救助案家，迅速完成捐資便公告結案並徵信，有太晚看到訊息的好友常抱怨一眨眼便錯過行善機會。

對於行善團的行動，社會局指出，這次行善團在半天內就募集230人的愛心，13日下午由副局長許秀能陪同許誥及行善團監察人吳三寶、許萬金、陳安正等人將23萬元善款送到社福中心，交由楊男的兒子清償積欠養護中心款項，餘下的8萬元就轉做生活費。

楊男兒子向許秀能表示，他目前在基隆崇右影藝科技大學就讀，會努力完成學業，妹妹也準備復學高中學業；非常感恩社會的愛心資源，會努力完成學業。