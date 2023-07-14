捷運南環段再度流標 蔣萬安曝工程困難點
台北捷運環狀線因卻工缺料、物料上漲等狀況，發包不順利，其中南環段CF670A區段標，歷經4次流標後，今年3月工程順利發包，不過CF670區段標卻再次流標。台北市長蔣萬安上午受訪指出，因工程難度，已再請捷運局做一次整體的檢討精進。
捷運南環段共設置Y01、Y1A、Y2A、Y03、Y04及Y05站等6座地下車站、6段潛盾隧道，包含土木建築、水電環控、電梯電扶梯等工程，除地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘以潛盾工法施作，分為CF670及CF670A共計2個區段標施作。
工程範圍自北捷文湖線動物園站起至文山區公所旁的CF670A區段標，工程在今年3月順利發包。CF670區段標，原本預計最快在年底決標，卻再次流標。
蔣萬安指出，這個區段標工程有難度，以及預算需要整體的考量，當然還有缺工缺料的問題，所以也再請捷運局做一次整體的檢討精進，必要的做一些調整，盡快再次招標。
至於能否年底決標？蔣萬安說，市府也希望能決標，但是這部分因為有很多的因素，包含缺工缺料，希望盡快克服，之前幾個區段標，也是透過不斷精進調整，也標出去，這個區段標，據他的了解，因為工程會兩度穿越景美溪，所以要加做一些措施，相較其他區段，有一些工程需要整體考量。
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