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捷運南環段再度流標 蔣萬安曝工程困難點

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席北市服務業汰換節能設備補助計畫宣傳記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席北市服務業汰換節能設備補助計畫宣傳記者會受訪。記者楊正海／攝影

台北捷運環狀線因卻工缺料、物料上漲等狀況，發包不順利，其中南環段CF670A區段標，歷經4次流標後，今年3月工程順利發包，不過CF670區段標卻再次流標。台北市長蔣萬安上午受訪指出，因工程難度，已再請捷運局做一次整體的檢討精進。

捷運南環段共設置Y01、Y1A、Y2A、Y03、Y04及Y05站等6座地下車站、6段潛盾隧道，包含土木建築、水電環控、電梯電扶梯等工程，除地下車站採明挖覆蓋工法施築外，其餘以潛盾工法施作，分為CF670及CF670A共計2個區段標施作。

工程範圍自北捷文湖線動物園站起至文山區公所旁的CF670A區段標，工程在今年3月順利發包。CF670區段標，原本預計最快在年底決標，卻再次流標。

蔣萬安指出，這個區段標工程有難度，以及預算需要整體的考量，當然還有缺工缺料的問題，所以也再請捷運局做一次整體的檢討精進，必要的做一些調整，盡快再次招標。

至於能否年底決標？蔣萬安說，市府也希望能決標，但是這部分因為有很多的因素，包含缺工缺料，希望盡快克服，之前幾個區段標，也是透過不斷精進調整，也標出去，這個區段標，據他的了解，因為工程會兩度穿越景美溪，所以要加做一些措施，相較其他區段，有一些工程需要整體考量。

台北捷運環狀線南環段。圖／北市捷運局提供
台北捷運環狀線南環段。圖／北市捷運局提供

捷運環狀線 蔣萬安

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