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新北男工地中風癱瘓 孩休學打工還欠護理之家15萬

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
昨天下午圓融行善團團長許誥與監察人等人，及社會局副局長許秀能，一起將23萬元送到中和社福中心，交給楊男的兒子（中），清償機構欠費15萬後，剩下的8萬元轉做生活費。圖/新北市社會局提供
昨天下午圓融行善團團長許誥與監察人等人，及社會局副局長許秀能，一起將23萬元送到中和社福中心，交給楊男的兒子（中），清償機構欠費15萬後，剩下的8萬元轉做生活費。圖/新北市社會局提供

新北市中和區楊姓男子單親撫養2名子女，他原是室內設計師，但創業失敗，只能到工地當臨時工，沒想到4年前昏倒送醫後，中風左側肢體偏癱，住進護理之家，即使兩兄妹到超商半工半讀，妹妹更休學努力打工，但仍無法負擔龐大醫療費用，也欠機構15萬。

中和社福中心督導詹雅婷表示，楊男創業失敗，加上家庭因素，獨自撫養2名子女，他到工地擔任臨時工，努力賺錢，但4年多前因昏倒送醫，經急救後，為腦血管堵塞，術後左側肢體偏癱，認知功能退化，缺乏生活自理能力，最後住進護理之家。

詹雅婷說，當時2名子女才就讀高中，為了分擔家計及機構費用，兄妹二人輪流到餐廳與便利商店打工，但還是欠機構15萬元，加上個案後來又罹患其他疾病，需服藥及定期追蹤，增加龐大醫療照護費用，雖然主責社工有協助申請社會福利，每月領有身障者住宿式照顧補助1萬6千元，但評估後發現兄妹已無力負擔，主動協助轉身障保護安置，由新北市府全額負擔。

至於機構欠費部分，新北市社會局媒合圓融行善團援助，透過Line群組，以一人一千元接力方式，募集到23萬元，昨天下午圓融行善團團長許誥與監察人等人，及社會局副局長許秀能，一起將23萬元送到中和社福中心，交給楊男的兒子，清償機構欠費15萬後，剩下的8萬元轉做生活費。

對於目前楊男身體狀況與兄妹目前的生活情形，楊男兒子表示，他已考上基隆崇右影藝科技大學，會努力完成學業，妹妹也已準備復學高中學業。

許誥表示，行善團是一群理念相同的好友所組成，目前360多人，遇有急難事故，透過群組以1加1方式，快速匯聚愛心和善款，及時幫助急需的案家，以度過燃眉之急。

新北市社會局媒合圓融行善團援助23萬，昨天交給楊男兒子（中）償清欠機構15萬元。圖/新北市社會局提供
新北市社會局媒合圓融行善團援助23萬，昨天交給楊男兒子（中）償清欠機構15萬元。圖/新北市社會局提供

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