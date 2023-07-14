YouBike調度車輛 募里民小幫手

北市YouBike尖峰時段常無車可借或無車位可還，微笑單車公司攜手北市交通局公開招募「YouBike里民小幫手」協助調度車輛，盼減緩目前困境，議員認為，「治標不治本」，應解決車輛不足問題，由市府編列預算買新車，再招募更多正職調度人員。

「YouBike里民小幫手」招募兼職調度人員與環衛人員，對象鎖定退休族、打工族與兼職族，須具備機車駕照與機車、自備手機行動網路，工作地點以北市為主、彈性排班，時薪均優於勞基法，分別為185元、180元，享有油資補貼每小時10元、勞健保及勞退6%。

交通局指出，民眾反映無車可借或無位可還，需透過YouBike服務人員運補自行車，但調度時間易受路況影響，加上站點數已達1288站，調度工作更加困難，因此希望招募各里熱心人士成為調度人員，並由微笑單車公司支薪。

調度人員就近協助自行車搬運調度，在指定責任區7至8個場站駐點，騎機車處理解綁車調度作業，環衛人員負責場站車輛、置物籃、環境清潔與維護，以及車輛打氣。

微笑單車北區營運處長莊博欽說，長期都在求職網站招募人員，調度人員正職與兼職約330人，多為55歲以下，流動率平均每月7至8％，約一成是兼職轉正職。其中近200名兼職者有三分之一為學生族，近期逢暑假使人力減少，此次結合里辦增加招募管道，讓更多人知道，擇優錄取。

國民黨議員李明賢表示，YouBike根本問題在於車輛與調度人員不足，招募里民小幫手是治標不治本，解決辦法應是釜底抽薪，由市府編列預算再買新車，其次是1.0升級2.0、場站變多後，要招募更多正職調度人員。

民進黨議員鍾佩玲建議，市府從根本解決調度人力不足、人員流動率，才能解決熱區無車可借的問題，才是長遠辦法。

文山區華興里長陳峙穎認為，現在到處缺工，同樣要做體力活，求職者應會選擇時數更高、薪水更好的工作。兼職人員不穩定會流動，正職工作時數較長，比較有助於人力補足。