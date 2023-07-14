因疫情停辦3年終於復辦 貢寮海祭 8月4日起連嗨3天

貢寮海祭因疫情停辦3年，今年終於復辦，讓樂迷好期待，新北市觀旅局昨公布「2023新北市貢寮國際海洋音樂祭」活動資訊，8月4至6日為期3天，今年海祭與「有趣市集」合作，活動期間推出貢寮特色料理，樂迷擁抱音樂祭搖滾熱情時，也能享受在地美食，視覺、聽覺、味覺都滿足。

觀旅局昨天公布表演卡司以及入圍「海洋獨立音樂大賞」會前賽的30強名單，海洋獨立音樂大賞今年有156組個人、團體報名，評審團初選選出30強，7月21日至23日將在淡水漁人舞台舉辦會前賽，8月5日在貢寮福隆海水浴場舉辦最終10強決賽。活動期間有超過30組國內外獨立創作樂團輪番演出。

新北市副市長陳純敬說，貢寮國際海洋音樂祭即將邁入第20屆，是台灣經典的音樂盛事之一，孕育出許多知名歌手及樂團。

主辦單位昨為活動暖身，邀請第一屆海洋獨立音樂大賞獲獎樂團「八十八顆芭樂籽」當演出嘉賓，希望傳遞原創音樂精神。