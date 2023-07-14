救護能量進步 新北OHCA康復 11.43%創新高

為精進緊急救護技術，新北市主辦「第一屆全國救護英雄競技高峰會」，逼真且限時的模擬比賽，吸引全國各單位好手競爭。副市長陳純敬說，新北救護能量持續進步，OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率從2010年3.1%逐年提升，今年6月底創下11.43%新高紀錄，成功救回2217人。

高峰會上全國各路救護英雄雲集，包含六都、新竹縣、花蓮縣、嘉義縣等縣市消防局，及亞東醫院急診醫學部、國軍等11支隊伍參加，是首次由地方政府舉辦的全國性救護競賽。

主辦單位因應近期烏俄戰爭情勢，加入戰傷救護元素，如少見的槍傷、砲彈傷及倒塌建物侷限空間傷患等，為競賽增添挑戰性。

消防局昨也表揚去年度績優康復率醫療院所、搶救OHCA患者有功救護人員。汐止消防分隊隊員林宥儒說，分發到分隊首次處理OHCA案例，當天正好是母親節，患者是一名母親，當下心情是「能不能做多一點」，如願將患者從鬼門關救回，非常有成就感。

另，為守護獨老居家安全，社會局委外裝智慧型救援系統，利用人體移動感應，12小時內沒感應到移動或不慎跌倒，系統即啟動救援。

永和區68歲周姓男子長期獨居在租屋處，患有高血壓、白內障，身體功能退化、肢體無力，須靠助行器移動，社會局在他住家裝設智慧型緊急救援系統，長輩直呼「揪甘心」。

新北老年人口逾70萬，其中列冊獨居長輩5617人，符合獨居等條件即可免費安裝，該系統已在2174戶住家建置完成。社會局表示，舊式作法要照三餐按按鍵回報，有長輩覺得被監控而拒裝，更新為智慧型接受度變高。

中興保全公司總經理洪培修說，過去緊急救援系統須依賴長輩主動按鈕，現在有智慧型無線主機，還有感知器，涵蓋生理感測、人體移動感知，考量有夜間睡眠時間，若超過12小時沒感應到，系統會自動發出警訊，啟動緊急救援。