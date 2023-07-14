浮洲徵收地 因泰板輕軌住變商惹議

新北市政府正進行板橋浮洲地區都更通盤檢討，浮洲地區278公頃預計區段徵收103公頃，市府盼徵收後重新開發，提高土地利用價值，考量泰板輕軌計畫通過此區域，擬將住宅用地變更為商業用地，地方憂太向商業發展傾斜，忽略住宅需求。城鄉局回應，民眾意見會列入審議項目，此案預計本月21日送新北市都市計畫委員會審議。

浮洲地區早期建物多為無電梯公寓，2010年內政部推動「健全房屋市場方案」，興建浮洲合宜住宅，有建商砸約150億建4455戶住宅，吸引不少符合條件者搶購。現有近5萬人住浮洲地區，居民盼當地有更多休閒綠地，洗刷違章工廠地區惡名。

隨著浮洲地區發展，台鐵增設浮洲簡易型車站，台65線下浮洲區域匝道即將完工，多數居民也會步行往捷運板南線亞東醫院站搭車，交通機能不錯。

為擴大浮洲地區潛能，市府盼透過都計手段，將土地利用價值極大化，該區原規畫許多住宅用地，考量泰板輕軌路線計畫會通過且設站，城鄉局因此將車站預定地周邊住宅用地變更為商業用地，盼車站人潮吸引商家進駐。

對此有人贊同有人反對，反對者認為浮洲合宜住宅啟用至今，許多店面仍閒置，未完善商業脈絡發展，一味增加商業用地，不見得符合地方最佳利益。

另，新北捷運局也表達因泰板輕軌車站將設於區段徵收範圍內的學校用地，提案將鄰近車站696坪學校用地變更為停車場，方便民眾日後轉乘輕軌。

市議員劉美芳說，不反對住宅區變更為商業區，城鄉局應有更細緻規畫，民眾面對高房價壓力苦不堪言，減少住宅用地恐讓房價雪上加霜，變更為商業區不如改為公園綠地，提升環境品質。市議員黃淑君表示，地方陳情重點包括工廠拆遷補償安置、交通路線修正、密集住宅區排除區段徵收等，盼透過都市計畫變更，落實地方公共建設。

城鄉局表示，民眾意見會列入審議項目，此案預計本月21日在新北都市計畫委員會審議，通過後再送內政部續審。