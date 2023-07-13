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天坑引討論 新北圖資系統地下管線一目了然

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
民眾依新北市汙水下水道地理資訊系統查詢找到人孔位置後，可至現場比對確認位置。圖／新北水利局提供
民眾依新北市汙水下水道地理資訊系統查詢找到人孔位置後，可至現場比對確認位置。圖／新北水利局提供

台北市南京西路出現天坑引發各界討論，也有民代關心新北地下圖資系統情況，新北水利局表示，新北很早就建置圖資系統，可利用來查詢有無汙水管線路徑，了解是否有漏水情形；另外，圖資系統也方便民眾了解建物周邊接管情況，供有需求民眾辦理接管。

水利局說明，新北從2008年導入雲端化汙水下水道系統及業務e化管理，路面下陷或天坑產生原因很多，大多為地層中土砂流失造成，需針對個案調查，民生管線圖資齊全即可加速調查進度。

水利局指出，倘有路面下陷事件發生時，可藉由系統查詢相關圖資，迅速判斷地下管線位置，並有效針對可能影響之地下管線進行檢查及確認工作。

水利局汙水下水道計畫科長黃銘昌，若有天坑情況，第一時間可配合路權單位，從圖資看有沒有汙水管線路徑，是不是有在天坑影響範圍內，若有管線，可用最快速度找出是否漏水，回報給路權單位。

水利局提到，新北汙水管線圖資已雲端化，若民間及學校、公家機關有汙水套繪圖查詢需求，可透過新北市政府雲端櫃台（ https://reurl.cc/EX65Oa）建置「汙水下水道地理資訊系統」網路查詢服務，了解建物周邊接管情況，看是否已經有網管，或能否進一步接管。

水利局補充，隨汙水下水道建設，同步更新相關圖資於汙水下水道地理資訊系統，並以智慧化方式辦設施巡查檢視，於2021年開發MR管線查詢系統，經由MR系統頭戴顯示器，可將汙水下水道管線及人孔設施等以3D方式融入現場實景中，可加速應變時間，並減少無效探挖過程。

新北市汙水下水道地理資訊系統查詢畫面。圖／新北水利局提供
新北市汙水下水道地理資訊系統查詢畫面。圖／新北水利局提供

水利局 天坑

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